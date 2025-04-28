Devasa Kamerasıyla: Nubia Z70S Ultra Tanıtıldı!

ZTE geçtiğimiz yılın sonunda Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan ve büyük ana kamerası ile dikkat çeken nubia Z70 Ultra'yı piyasaya sürmüştü. Şimdi ise daha büyük bir görüntü sensörüne ve bataryaya sahip olan "S" versiyonu yani nubia Z70S Ultra duyuruldu.

Nubia Z70S Ultra Fiyatı Ne Kadar? İşte Özellikleri

Cihazın 6.85 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 144 Hz yenileme hızına ve 1216 x 2688 piksel çözürlüğüne sahip. %100 DCI-P3 renk desteğine ve Gorilla Glass 7i dayanıklılığa sahip olan 10 bitlik bu BOE Q9+ panelin en dikkat çekici özelliklerinden birisi de ön kamerayı bünyesinde barındırması yani ekran altı kameraya teknolojisi.

16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanına sahip olan telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alıyor. Telefonun 24 GB RAM'e sahip olan versiyonu da bulunuyor.

Z70 Ultra modelindeki 6150 mAh kapasiteli batarya Z70S Ultra'da 6600 mAh seviyesine çıkarıldı. 80W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun batarya kapasitesi artırılmış olsa da boyutta herhangi bir değişiklik olmadı. 228 gram ağırlığındaki telefon 164,3 x 77,1 x 8,6 mm boyutlara sahip.

nubia Z70S Ultra'nın 1/1.3” OmniVision Light Fusion 900 sensöre sahip olan ana kamerası 50 Megapiksel çözünürlüğünde. Orijinal Z70 Ultra'nın daha küçük bir (1/1.56”) sensörü vardı. Önceki modelin değişken lensinin (f/1.6-f/4.0) aksine yeni modelde sabit f/1.7 35 mm lens kullanılıyor.

70 mm telefoto kamerada, OIS özellikli f/2.48 lensli 64 Megapiksel 1/2 inç sensör bulunuyor. Üçüncü kamera ise 50 Megapiksel çözünürlüğe ve 122 derece görüş açısına sahip olan bir ultra geniş kamera. Telefon kamera odaklı tasarımının yanı sıra özel bir deklanşör tuşuna da sahip.

Cihazın 12 GB RAM'e ve 256 GB depolamaya sahip olan başlangıç modeli 630 dolar fiyat etiketine sahip. 24 GB RAM ve 1 TB depolama ile satın almak isterseniz yaklaşık 870 dolar ödemeniz gerekiyor. IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefonu nasıl buldunuz? Yorumlarda tartışalım.