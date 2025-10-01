Ekran Altı Kameralı Telefon Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Nubia'nın ekran altı kameralı yeni telefonu Z80 Ultra Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun hem performansı hem de bazı özellikleri belli oldu. Testte çok başarılı bir performans serigleyen Z80 Ultra, sıra dışı tasarımın yanı sıra çok güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Nubia Z80 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

NX741J model numarasına sahip olan Nubia Z80 Ultra, Geekbench'te tek çekirdek testinde 3 bin 669 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 309 puana ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı. Bu, telefonun yüksek grafikli mobil oyunları bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Geekbench'e göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU mevcut.

Nubia Z80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Z80 Ultra tıpkı Nubia Z70 Ultra gibi ekran altı ön kamera ile gelecek. Bu tasarımda telefonun ön yüzünde kameranın kapladığı herhangi bir alan bulunmuyor. Bu da tam ekran deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 35 mm lensli 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Z70 Ultra'da 50 MP ana kamera, 64 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Nubia'nın yeni telefonunda 7.100 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.