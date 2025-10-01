En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu! Bunlar Performans Canavarı
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. İşte büyük başarı elde eden telefonların yer aldığı liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17 Pro Max, AnTuTu testinde 3 milyon 507 bin 568 puan alarak zirvede konumlandı.
- 3 milyon 503 bin 549 puan alan Xiaomi 17 Pro ikinci sırada yer aldı.
- Xiaomi 17, 3 milyon 492 bin 556 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Xiaomi'nin çift ekrana sahip bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, iQOO, OPPO, RedMagic, Redmi ve Honor'un telefonları da bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Eylül 2025)
- Xiaomi 17 Pro Max: 3 milyon 507 bin 568 puan
- Xiaomi 17 Pro: 3 milyon 503 bin 549 puan
- Xiaomi 17: 3 milyon 492 bin 556 puan
- iQOO Neo 10 Pro+: 3 milyon 342 bin 128 puan
- vivo X200 Ultra: 3 milyon 324 bin 527 puan
- RedMagic 10S Pro+: 3 milyon 204 bin 561 puan
- OPPO Find X8 Ultra: 3 milyon 137 bin 585 puan
- Honor GT Pro: 3 milyon 132 bin 141 puan
- vivo X200s: 3 milyon 63 bin 873 puan
- Redmi K80 Pro: 2 milyon 948 bin 253 puan
Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Xiaomi 17 Pro Max, AnTuTu testinde 3 milyon 507 bin 568 puana ulaştı. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
İkinci sırada 3 milyon 503 bin 549 puan alan Xiaomi 17 Pro konumlandı. Snapdragon 8 Elite Gen 5'e sahip olan telefon, güçlü işlemcinin yanı sıra 6.300 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj teknolojisi, 120Hz yenileme hızı ve 1220 x 2656 piksel çözünürlük dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olan Xiaomi 17, 3 milyon 492 bin 556 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj teknolojisi, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.
iQOO Neo 10 Pro+, 3 milyon 342 bin 128 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefon! 50 MP Kamera ve Dahası
Samsung Galaxy M07'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon uygun fiyata 90Hz yenileme hızı, 50 MP kamera ve dahasını sunuyor. İşte detaylar!
Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan vivo X200 Ultra, 3 milyon 324 bin 527 puana ulaşarak beşinci sırada yer aldı. Bu telefonu 3 milyon 204 bin 561 puan ile RedMagic 10S Pro+, 3 milyon 137 bin 585 puan ile OPPO Find X8 Ultra takip etti. Listede ayrıca Honor GT Pro, vivo X200s ve Redmi K80 Pro da yer aldı.