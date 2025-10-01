En Güçlü Android Telefonlar Belli Oldu! Bunlar Performans Canavarı

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Xiaomi'nin çift ekrana sahip bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, iQOO, OPPO, RedMagic, Redmi ve Honor'un telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Eylül 2025)

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Xiaomi 17 Pro Max, AnTuTu testinde 3 milyon 507 bin 568 puana ulaştı. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

İkinci sırada 3 milyon 503 bin 549 puan alan Xiaomi 17 Pro konumlandı. Snapdragon 8 Elite Gen 5'e sahip olan telefon, güçlü işlemcinin yanı sıra 6.300 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj teknolojisi, 120Hz yenileme hızı ve 1220 x 2656 piksel çözünürlük dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olan Xiaomi 17, 3 milyon 492 bin 556 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi, 100W hızlı şarj teknolojisi, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

iQOO Neo 10 Pro+, 3 milyon 342 bin 128 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan vivo X200 Ultra, 3 milyon 324 bin 527 puana ulaşarak beşinci sırada yer aldı. Bu telefonu 3 milyon 204 bin 561 puan ile RedMagic 10S Pro+, 3 milyon 137 bin 585 puan ile OPPO Find X8 Ultra takip etti. Listede ayrıca Honor GT Pro, vivo X200s ve Redmi K80 Pro da yer aldı.