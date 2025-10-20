144Hz OLED Ekranlı Telefonun Renk Seçenekleri Belli Oldu

Realme'nin yeni telefonu GT 8'e dair yeni görüntüler paylaşıldı. Bununla birlikte Realme GT 8'in renk seçenekleri belli oldu. Paylaşılan görüntülere göre telefon üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Telefon şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı, dev batarya ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme GT 8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Realme GT 8 mavi, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Realem logosu da yer alacak.

Realme GT 7'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun kamera tasarımında büyük bir değişiklik yapılacak. GT 8'in kameralarına dair henüz bir bilgi mevcut değil ancak GT 7'de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapikseli telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Realme GT 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

GT 8, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, yalnızca tek şarjla telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Realme GT 8'in Tanıtım Tarihi

Realme GT 8 ve GT 8 Pro, 21 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen ve 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme GT 7 ve Realme GT 7 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.