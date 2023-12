NVIDIA, İsrail-Hamas Savaşından Etkilenen Sivillere 15 Milyon Dolar Bağışta Bulundu!

NVIDIA ve çalışanları, İsrail'in Hamas ile savaşından etkilenen sivillere destek veren İsrailli kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 15 milyon dolar bağışladı.

Şirketin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre 30'dan fazla ülkeden binlerce çalışan toplam 5 milyon dolar bağışta bulundu ve şirket bu bağışı savaştan etkilenenlere yardım etmek için başlatılan özel bir program kapsamında ikiye katlayarak 10 milyon dolara çıkardı ve toplam bağış 15 milyon dolar oldu. Bağışın şirketin 30 yıllık tarihindeki en büyük insani yardım kampanyası olduğu kaydedildi.

NVIDIA, Bölgede Sıcak Yemek ve Bilgisayar Desteği de Veriyor

NVIDIA'nın genel danışman yardımcısı Gideon Rosenberg, "İsrail'deki ve dünyanın dört bir yanındaki NVIDIA destekçileinden böylesine geniş bir destek görmekten gurur duyuyoruz." dedi.

NVIDIA, çalışanlarının Asor Fund (JGive), American Friends of Magen David Adom, Doctors Without Borders, Friends of United Hatzalah, IsraAID (US) Global Humanitarian Assistance, Jewish Agency for Israel, World Central Kitchen ve Zaka gibi bölgedeki kuruluşlara bağış yapmayı seçtiklerini söyledi.

Şirket ayrıca İsrail'in kuzeyinden ve güneyinden tahliye edilen ailelere yüzlerce bilgisayar bağışladığını ve Yokneam ofis kafeteryasından binlerce sıcak yemek sağladığını söyledi.

