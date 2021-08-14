Nvidia Lansmanındaki CEO'nun Bilgisayarla Yapıldığı Ortaya Çıktı

Nisan ayındaki lansmand boy gösteren Nvidia CEO'su bilgisayar yapımı çıktı. Buna bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir klon, deep fake veya dijital double diyebilirsiniz. Ancak Nvidia'nın sanal açılış sunumu, tamamen sanal bir insanı içeriyordu.

Bu yılın başlarında Nvidia tarafından yapılan lansmanda, Nvidia CEO'su Jensen Huang evinin mutfağında şirketin en son teknolojisi için bir basın toplantısı düzenledi. Ancak açılış konuşmasının belirli bir kısmı diğer görüntülerle aynı görünse de, çok farklıydı: Mutfak, CEO ve hatta deri ceketi bile tamamen bilgisayar ürünüydü.

Birçok şirket gibi Nvidia da koronavirüs pandemisi sırasında çevrim içi sanal basın toplantılarına geçti. CEO Huang, mutfağından birkaç duyuruyu paylaştı. Bu duyuru, Nisan ayındaki GTC açılış sunumunda Nvidia Omniverse sistemini tartışan hiç kimsenin farklı bir şey görmediği anlamına geliyordu. Nvidia, aynı teknolojiyi bilgisayar grafikleri konferansı Siggraph 2021'de de sunduğu için yeni yayınladığı blog yazısında CG segmentinin nasıl oluşturulduğunu açıkladı.

Ekran kartlarıyla tanınan şirket, Nisan ayındaki açılış etkinliğini 3D sanal dünya oluşturmaya yarayan Omniverse araçlarını sergilemek için kullandığını söyledi. Mühendisler, Huang'ın 3 boyutlu bir modelini oluşturmak için CEO'nun tam yüz ve vücut taramasını yaptı, ardından hareketlerini ve ifadelerini taklit edecek şekilde programladı. Konferansta gösterilen bu CG klonu, gerçek konuşmadan sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak açılış konuşmasının bir bölümünde yer aldı.

İşte CG klonunun nasıl yapıldığını açıklayan video, bakalım farkı anlayabilecek misiniz:

Nvidia CEO'su bilgisayar yapımı çıktı

Nvidia GTC 2021 seyircilerin hiç beklemedikleri bir noktadan geldi. Bir süre boyunca ekrandaki her görüntü tamamen sanaldı. Görüntüleri bu kadar gerçekçi hale getiren durum ise Nvidia Omniverse sisteminin başarısı olarak görülüyor. Jensen Huang'ın dijital bir klonunun oluşturması için sunumun arkasındaki ekip, Huang'ın yüzünü ve vücudunu baştan aşağı taradı ve hareketlerinin ve ifadelerinin kopyalanması için yapay zekadan yararlandı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, sunumun başlangıcından sonuna kadar mutfak tezgahının arkasında kalarak konuşmasını devam ettirdi. Sunum boyunca gösterilen bu görüntülerden belli bir kısmının sanal olarak oluşturulduğu dile getirildi.

Peki ya siz Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın sanal görüntüsünün oluşturulup lansman sırasında gösterilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.