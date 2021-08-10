Xiaomi Robot Köpek CyberDog'u Duyurdu: Filmden Çıkmış Gibi

Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog özellikleri ve çılgın tasarımı ile şaşırtıyor. Boston Dynamics Spot'un daha güçlü bir versiyonunu andıran makine, tescilli motorları da dahil olmak üzere Xiaomi'nin mühendislik bilgisinin bir vitrini.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberDog adlı dört ayaklı bir robotu tanıttı. Yeni duyurulan bu robot, firmanın "öngörülemeyen olanaklara sahip" dediği deneysel ve açık kaynaklı bir makine olarak çalışacak.

CyberDog, robotikte dört ayaklı form faktörünü benimseyen teknoloji şirketlerinin en son örneğidir. Trendin en dikkat çekici örneği ABD merkezli Boston Dynamics tarafından üretilen Spot. Spot isimli robot köpek geçen yıl 74.500 dolara satışa çıktı ve tehlikeli madenleri araştırmaktan doktorların hastalarla uzaktan bağlantı kurmasına yardımcı olmaya kadar çeşitli amaçlarla kullanıldı. Ayrıca bir silah olarak olmasa da hem kolluk kuvvetleri hem de ordu tarafından test edildi.

Xiaomi'nin CyberDog için hangi amacı öngördüğü henüz belli değil. Bir basın açıklamasında şirket, makinenin tasarımının açık kaynaklı doğasını vurguladı ve başlangıçta "Xiaomi Hayranları, mühendisleri ve robotik meraklıları" için yalnızca 1000 birim ürettiğini ifade etti.

Şirket, bu ilk kullanıcıların dört ayaklı robotların gelişimini ve potansiyelini ilerleteceğini umduğunu ve robotu bu şekilde satmak için fiyatlandırdığını söyledi. İlk 1000 birim sadece 9.999 Yuan'a veya kabaca 1540 dolara kullanıcılara sunulacak.

Xiaomi'nin robot köpeği CyberDog özellikleri

Xiaomi'nin basın bülteni, CyberDog'un sesli komutlara yanıt verme ve sahibini gerçek bir köpek gibi takip etme yeteneği de dahil olmak üzere evcil hayvan benzeri doğasını ele alıyor. CyberDog şık ve fütürist ve hatta biraz tehditkar olarak yorumlandı: "CyberDog robot köpeğin görüntüleri, bir bilim kurgu şovunun kahramanı gibi duruyor."

Xiaomi, CyberDog'un ters taklalar yapacak kadar çevik olduğunu, 3,2 m/sn hızlarda (Spot'un 3,9 m/sn hızına kıyasla) ve 3 kg ağırlığında (Spot'un 5,2 kg'ına kıyasla) süratle ilerleyebileceğini söylüyor. CyberDog, Nvidia'nın Jetson Xavier AI platformu tarafından desteklenmekte ve bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

Bunlar arasında dokunmatik sensörler, GPS modülü, ultra geniş açılı balık gözü lens ve derinlik algılama için Intel'in RealSense D450 kamerası yer alıyor. Bu bileşenler robotun yarı otonom olarak gezinmesini sağlar. CyberDog'un Xiaomi tarafından piyasaya sürülmesi, başlı başına bir ürün olarak olmasa da çok ilginç.