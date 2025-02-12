MSI Tarihi Yanlışlıkla Sızdırdı: RTX 5070 Ti İçin Geri Sayım Başladı

NVIDIA, RTX 5000 serisi ekran kartlarını CES 2025'te tanıttı. Hemen ardından ise dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ve teknoloji tutkunları, yeni GPU'ların piyasaya sürülmesini büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Satışa RTX 5080 ve RTX 5090 modelleriyle başlayan NVIDIA'nın bir sonraki adımının RTX 5070 Ti olması beklenirken, MSI'ın yaptığı bir hata kartın çıkış tarihini açığa çıkardı. İşte detaylar!

NVIDIA'nın RTX 5070 Ti'ı Ne Zaman Satışa Çıkacak?

NVIDIA RTX 5070 Ti, duyurulduğu ilk andan itibaren fiyat/performans oranıyla büyük merak uyandırırken, çıkış tarihiyle ilgili heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre NVIDIA'nın iş ortaklarından MSI, yeni ekran kartının piyasaya sürülme tarihini yanlışlıkla paylaştı.

RTX 5070 Ti'ın çıkış tarihiyle ilgili sızıntılar, MSI Fransa'nın yaptığı bir hatayla yeniden arttı. Şirketin web sitesinde kısa bir süre için yayınlanan bir geri sayım sayacı, kartın 20 Şubat'ta piyasaya sürüleceğine dair beklentileri artırdı. Sayfa daha sonra yayından kaldırıldı.

Konuyla ilgili MSI ya da NVIDIA cephesinden bir açıklama gelmezken, farklı sızıntıların bir araya gelmesinin ardındann RTX 5070 Ti'in 20 Şubat'ta çıkacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ise kartı satın almak için bu tarihi beklemeye başladı.

Söz konusu kartın Türkiye fiyatı daha önce NVIDIA tarafından "34.959 TL'den başlayan fiyatlarla" olarak açıklanmıştı. Ancak bu durum pek de gerçeği yansıtmıyor. Şirket bu fiyatları özellikle ülkemizde oldukça zor bulunan Founder Edition kartlar için belirliyor ve kullanıcıların çoğunun MSI ve ASUS gibi markalardan ürün alması gerekiyor.

Bu da fiyatlarda bazı değişikliklere neden oluyor. Örneğin yine NVIDIA'nın RTX 5080 modelinin fiyatı şirketin resmi sitesinde "46.679 TL'den başlayan fiyatlarla" ibaresine sahip olsa da piyasadaki modellerin çoğu 60 bin TL civarına satılıyor.

Elbette ki daha ucuz olan bu kartta o kadar büyük fark beklenmezken, yine de ülkemizdeki oyun tutkunlarının "hayal kırıklığına" hazır olması gerekiyor.