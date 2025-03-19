Yapay Zeka Gücünü Masanıza Taşıyor: NVIDIA’dan İki Yeni Yapay Zeka Süper Bilgisayarı!

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken bu alanda çalışmak isteyenler için gerekli donanım gücü de giderek artıyor. Bu ihtiyacın farkında olan NVIDIA, son yıllarda bir dizi yapay zeka süper bilgisayarı piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, DGX Spark ve DGX Station adlı iki yeni modelini tanıtarak yapay zeka geliştiricileri için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İşte NVIDIA DGX Spark / DGX Station özellikleri...

NVIDIA DGX Spark / DGX Station özellikleri

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, salı günü düzenlenen GTX etkinliğinde yeni yapay zeka bilgisayarları DGX Spark'ı ve DGX Station'ı duyurdu. Şirketin Grace Blackwell mimarisi ile güçlendirilen cihazlar, yapay zeka modellerini geliştirmek, test etmek ve optimize etmek isteyenler için tasarlandı.

DGX Spark modelinin kalbinde GB10 Grace Blackwell süper çip bulunuyor. Blackwell GPU ve beşinci nesil Tensor çekirdeklerine sahip bu çip, saniyede 1000 trilyon işlem kapasitesine ulaşabiliyor. Daha güçlü model olan DGX Station ise GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop süper çipten güç alıyor. 784 GB'a kadar birleşik bellek kapasitesine sahip olan cihaz, ConnectX-8 SuperNIC ağ arabirim kartı ile 800Gb/s hızında ağ bağlantısı sunuyor.

Öte yandan NVIDIA'nın paylaştığı bilgilere göre AI Cloud altyapısıyla uyumlu olan iki cihaz, kullanıcıların bilgisayarlarında geliştirdikleri yapay zeka modellerini hızlı ve kolay bir şekilde buluta taşımasına olanak tanıyor.

Ön Siparişler Başladı

NVIDIA, cihazların üretimi için dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Asus, Dell, HP ve Lenovo ile anlaştı. Dört firma, bu iki modeli üretip satışa sunacak. Ön siparişler DGX Spark için başlamışken, DGX Station henüz belirsiz. Bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

NVIDIA DGX Spark ve DGX Station fiyatı henüz bilinmiyor. Fakat gelen bilgilere göre DGX Spark'ın başlangıç fiyatı yaklaşık 3 bin dolar olacak. Bu rakam her ne kadar yüksek olarak görülse de normal olduğunu bilmek gerekiyor. Sonuç olarak bir yapay zeka süper bilgisayarından bahsediyoruz.

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