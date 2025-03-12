Meta, NVIDIA'nın Fişini Çekiyor: Kimseye Bağımlı Olmadan İlerleyecek

Günümüzde yapay zeka botları geliştirmek için sadece dil verilerine değil güçlü donanımlara da ihtiyaç var. Şu an bilindik bütün yapay zeka botları için bu donanımı NVIDIA sağlıyor. Meta ise bu durumdan pek memnun değil anlaşılan; zira kendi ürettiği çipleri arkaplanda test etmeye başladı bile. Başarılı olması yalnızca NVIDIA ile olan bağlarını koparması değil, aynı zamanda piyasaya bir alternatif sunarak dengeleri değiştirmesi de demek oluyor.

Meta, 2025 yılı boyunca 65 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor ve bu harcamaların büyük bir kısmı NVIDIA GPU'larına gidecek. Çünkü AI eğitimi için şu an en güçlü donanımlardan biri NVIDIA tarafından sunulan popüler H100 ve A100 GPU'ları.

Meta daha önce de özelleştirilmiş AI çipleri geliştirmişti ancak bu çipler yalnızca AI modellerini çalıştırmak için kullanılıyordu. Yeni test ettiği çipler ise AI sistemlerini eğitmek için biçilmiş kaftan. AI eğitim süreçleri için devasa bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyulduğundan bu büyük bir fark yaratabilecek bir adım.

NVIDIA Çiplerine Talep Yüksek, Fiyat Fahiş

Bu noktada Meta yalnız değil. Google (TPU), Amazon (Trainium) ve Microsoft (Athena AI Çipleri) gibi teknoloji devleri de kendi özel AI çiplerini geliştirerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

NVIDIA çipleri çok pahalı ve talep çok yüksek. Meta, kendi AI eğitim çiplerini üretmeyi başarırsa, bu bir nevi tekellik durumunun son bulma ihtimali var. Meta halihazırda yapay zeka ve metaverse projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Özellikle yeni nesil AI modelleri ve büyük dil modelleri (LLM) geliştirme konusunda hızla ilerliyor.

Şu ana kadar pek çok alanda çalışmalar yaptı. Onlardan bazıları:

Instagram ve Facebook AI Tavsiyeleri: Kullanıcılara özel içerik önerme algoritmaları,

Kullanıcılara özel içerik önerme algoritmaları, Generative AI: Görsel ve metin üretme sistemi,

Görsel ve metin üretme sistemi, Metaverse & VR: Yapay zeka destekli sanal gerçeklik (VR) sistemleri,

Yapay zeka destekli sanal gerçeklik (VR) sistemleri, Meta Llama: Büyük dil modelleri (LLM)

Peki NVIDIA şu an kendini güvensiz hissetmeli mi? Muhtemelen hayır. Zira piyasanın en güçlü ve muhtemelen tek adayı kendisi. Şu an için endişelenecek bir durumu yok. Gözler şimdi Meta'nın ne kadar başarılı olacağında. İstediği gibi bir donanımı çıkarıp diğer şirketleri NVIDIA'yı bırakmaya ikna edebilecek mi göreceğiz.