NVIDIA, DLSS 3.5'u Duyurdu: İlk Hangi Oyunlara Gelecek?

Gamescom 2023'te NVIDIA, DLSS 3.5'in yeni sürümünü duyurdu. DLSS 3.5, oyunlarda Işın İzleme kalitesini artırmaya odaklanacak ve bunu destekleyecek ilk üç oyun Alan Wake 2, Portal RTX ve Cyberpunk 2077 Phantom Liberty olacak.

DLSS 3.5, Işın İzleme Teknolojisine Odaklanıyor

DLSS 3.5, Işın İzleme teknolojisi üzerine odaklanacak. Öncelikle, DLSS 3'ün bu yeni sürümü, destekleyen oyunlarda Işın İzleme'nin görsel kalitesini artıracak.

Bu yeni sürüm, DLSS'nin önceki sürümleri gibi performans iyileştirmesine odaklanmıyor (yine de kullanırken küçük bir performans artışı olacak).

İlk DLSS 3.5 Destekli Oyun Alan Wake 2 Olacak

Alan Wake 2, DLSS 3.5 ile gelecek ilk oyun olacak ve şirket DLSS 3.5'ün tüm nimetlerini bu oyunla birlikte oyunculara yansıtmayı planlıyor.

Bunun DLSS 3 Frame Generation'ın değil, DLSS 3'ün yeni bir sürümü olduğunu unutmamak gerek. Yani teorik olarak, eski RTX GPU'lar da DLSS 3.5'ten faydalanabilir.

Peki sizin DLSS teknolojisinin geleceği hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.