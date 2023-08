Starfield'a Çıkış Günü DLSS Desteği Geliyor!

Starfield'dan DLSS desteği bekleyen kullanıcılara güzel haber. Mod yapımcısı PureDark, çıkışında yayınlayacağı mod sayesinde oyunun NVIDIA DLSS 3 ve DLSS 2 desteği alacağını açıkladı.

Starfield bu yılın en çok beklenen AAA oyunu ve oyun, keşfedilecek çok sayıda gezegene sahip olacak ve aynı zamanda oyuncuların kendi özel yapım uzay gemileriyle uzayın enginliğinde maceraya atılmalarına izin verecek.

Birkaç ay önce Bethesda AMD ile özel anlaşmasını duyurmuştu. Bu anlaşma neticesinde oyun FSR 2 desteğiyle çıkış yapacak olsa da bu, NVIDIA kullanıcılarının AMD'nin FSR teknolojisinden kilometrelerce ileride olduğu kanıtlanmış üstün DLSS 2 ve DLSS 3 teknolojilerine erişmelerini engelliyor.

The guy who's modding DLSS 3+2 into Starfield received a review copy of the game. That's hilarious pic.twitter.com/7OFSlyiQPM