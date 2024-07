NVIDIA, DLSS ve Reflex Desteği Alan Yeni Oyunları Açıkladı

Her ne kadar son zamanlarda adını sık sık AI teknolojileriyle duysak da NVIDIA oyunları ve oyuncuları ihmal etmiyor. Hatta şirket, yapay zeka teknolojilerini ekran kartlarına ve oyun şirketleri ile anlaşarak oyunların içine entegre ediyor. Bu sayede kullanıcılar, DLSS ve Reflex gibi teknolojilerle sahip oldukları donanımdan maksimum verim alabiliyor.

Şimdi ise şirket, aralarında Stormgate, Dungeonborne, Flintlock: The Siege of Dawn, THRONE AND LIBERTY ve Marvel Rivals'ın da olduğu çok sayıda oyunun NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex Desteği Aldığını açıkladı. İşte o oyunlar!

NVIDIA DLSS ve Reflex Destekleyen Oyunların Sayısı Artıyor

Bilmeyenler için Nvidia DLSS ve Reflex, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri. DLSS, AI kullanarak görüntü kalitesinden ödün vermeden daha yüksek kare hızları sunarken, Reflex ise sistem gecikmesini azaltarak oyunları daha hızlı ve duyarlı hale getiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Bu hafta ise şirket, beş oyunun daha NVIDIA DLSS ve Reflex desteği alacağını açıkladı. Söz konusu oyunlar ise şu şekilde:

Stormgate

Dungeonborne

Flintlock: The Siege of Dawn

THRONE AND LIBERTY

Marvel Rivals

Hatırlatmakta yarar var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve halihazırda piyasada olan oyunlara ekleniyor. Üstelik şirket bununla da yetinmeyip farklı yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışarak da kullanıcılarına ücretsiz ve performans artırıcı çözümler sunmak için çalışıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. NVIDIA DLSS ve Reflex gibi teknolojilerle performans artışı sağlar ve yeni donanım ihtiyacını azaltırken, rakipleri tercih etmek için bir nedeniniz var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.