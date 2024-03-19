NVIDIA, Dünyanın En Güçlü Yapay Zeka Çipini Tanıttı: Blackwell B200 Neler Sunacak?

Dünyanın hemen hemen her yerinde yapay zeka şirketleri, büyük dil modellerinin eğitimi için NVIDIA H100 yongalarını kullanıyor. Böylece NVIDIA, yapay zeka hamleleri sayesinde dünyanın en değerli şirketlerinden biri oldu.

NVIDIA şimdi de, H100'den 30 kat daha hızlı olan ve 25 kat daha az enerji tüketimi gerçekleştiren yeni yapay zeka çipi Blackwell'i duyurdu. Şirket bu sayede dünyanın en iyi yapay zeka odaklı çipini geliştiricilere sunmuş oldu.

NVIDIA Blackwell B200 Ne Sunuyor?

NVIDIA Blackwell çipi adını, istatistik konusunda uzman olan David Harold Blackwell'den alıyor. Yeni çipinin dünyanın en güçlüsü olduğunu iddia eden şirket, H100'ün sunduğu 4 petaflopu oldukça geride bırakacak. 20 petaflopluk hızla yapay zeka şirketlerinde önemli bir artışa olanak tanıyacak.

Bu yüksek güç üretimi aynı zamanda çipin 208 milyar tane transistör ile donatılmasından da kaynaklanıyor. Bunun elde edilebilmesi için de şirket, gücü 10 TB'a varan iki büyük çipi birbire bağlayarak sonuç aldı.

Google, Meta, OpenAI, Microsoft gibi büyük şirketlerin yapay zekalarında tercih ettiği NVIDIA, bu yeni çiplerinin şu an 25.000 ile 40.000 dolar arasında değişeceğini de söyledi. Ancak Blackwell yongalarının ne kadar mal olacağı açıklanmadı.