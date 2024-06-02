NVIDIA, Apple'ı Solladı: En Değerli İkinci Şirket Ünvanı Artık NVIDIA'nın!

NVIDIA, dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu yükseliş, yapay zeka uygulamalarının hızla benimsenmesinden en çok faydalanan şirketin, yıllardır en büyük Wall Street firması olan iPhone üreticisi Apple ile rekabetine dair bir işaret olarak görülüyor.

NVIDIA'nın yapay zeka alanındaki liderliği, şirketin yüksek kaliteli yongalarının neredeyse tüm yapay zeka uygulamalarında kullanılmasıyla sağlanıyor. Bu durum, geçen yıl hissenin değerinin neredeyse üçe katlanmasıyla sonuçlandı ve şirketin piyasa değerini 2.68 trilyon dolara kadar yükseltti.

NVIDIA Karlılıkta Dünya Devlerini Geride Bıraktı!

Bunların doğrultusunda NVIDIA, S&P 500 ve Nasdaq'ın ağırlığını büyük ölçüde artırdı ve ABD hisse senetlerini rekor seviyelere taşıdı. Bu yılın kazançlarının üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Ayrıca NVIDIA, 2024'te mükemmel bir yükseliş yakalayarak Amazon.com'u geride bıraktı ve piyasa değerini 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara çıkardı. Bu başarı, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Saudi Aramco gibi devleri bile geride bıraktı.

Yaklaşık bir yıl önceki patlama tahmininden bu yana, NVIDIA, yapay zeka uygulamalarının hızla benimsenmesiyle grafik işlemcilerine olan talebin zirve yapmasıyla, Wall Street'in yüksek beklentilerini sürekli olarak aşmayı başardı.

Apple ise uzun yıllardır Wall Street'in en büyük şirketi olma unvanını koruyor ancak son zamanlarda zayıf iPhone talebi ve Çin'deki sert rekabet nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Şu anki piyasa değeri 2.92 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

NVIDIA'nın yükselişi, yapay zeka uygulamalarının giderek artan önemini ve teknoloji endüstrisindeki rekabetçi dinamikleri vurguluyor. Şirketin, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli ikinci şirketi olma potansiyeli, yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir etki yaratacağı konusunda bir gösterge olarak değerlendirilebilir.