Nvidia, Eski Ekran Kartlarını Unutmadı: İşte Tarihler!

Nvidia, bugün yeni bir GeForce Game Ready sürücüsü yayınladı. Bu sürücü kullanıcılar için oldukça önemli çünkü yalnızca yeni oyunlar ve G-Sync uyumlu monitörler için değil, aynı zamanda Windows 10 kullanıcıları için genişletilmiş destek içeriyor.

NVIDIA’dan Windows 10 Kullanıcılarını Sevindiren Haber!

Microsoft, Windows 10 için resmi desteğini 14 Ekim 2025 tarihinde sonlandıracak. Ancak Nvidia, GeForce RTX ekran kartları için Windows 10 sürücü desteğini Ekim 2026’ya kadar uzatma kararı aldı. Bu sayede kullanıcılar, yeni oyunlar ve uygulamalar için sunulan optimizasyonlarından bir yıl daha faydalanacak.

Günümüzde herkes 2021 yılında piyasaya sürülen Windows 11'den söz ediyor olsa da, Windows 10 halen oldukça yaygın bir işletim sistemi. Microsoft’un on yılı geride bırakan Windows 10’dan kullanıcıları Windows 11’e geçirme çabaları sınırlı bir başarı sağladı.

Windows 11 kullanıcı sayısı bu ayın başlarında Windows 10'u geride bırakarak Windows pazarının yüzde 52'sini oluşturdu. Windows 10'un kullanıcı oranı ise yüzde 44,59 seviyesine geriledi.

Nvidia eski nesil ekran kartlarına destek sunmaya devam ederek kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Maxwell, Pascal ve Volta mimarisine sahip GeForce kartlar, son Game Ready sürücüsünü Ekim 2025'te alacak, ancak bu kartlar için güvenlik güncellemeleri 2028’e kadar üçer aylık aralıklarla devam edecek.

Böylece toplam destek süresi 11 yıla ulaşacak. Öte yandan, bu kartlar için CUDA mimarisi desteği bir sonraki CUDA Toolkit sürümünde sona erecek. Bugün yayınlanan yeni sürücü Nvidia G-Sync teknolojisini destekleyen 62 yeni monitöre destek getiriyor.

Performans iyileştirmeleri ise özellikle iki oyuna odaklanıyor: Clair Obscur: Expedition 33 ve 8 Ağustos’ta çıkacak olan Mafia: The Old Country. Yeni Game Ready Driver’ı Nvidia’nın resmi internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz.