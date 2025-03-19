Windows 11 Yakında Seyyar Satıcılığa Başlıyor

Microsoft, Windows 11'in en son önizleme sürümlerinde, kullanıcıların bilgisayar donanımları hakkında daha fazla bilgi almasını sağlayan yeni bir "Hakkında" bölümü üzerinde çalışıyor. Yeni özellikle beraber sisteminizin performansını nasıl etkilediğini açıklayan özel bir SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümüne erişeceksiniz.

Şu anda ortaya çıkan bazı sorular şunlar:

Bilgisayarımda en son Windows sürümü mü çalışıyor?

4-8 GB RAM bilgisayar performansını nasıl etkiler?

Bu RAM miktarı ile modern uygulamalar sorunsuz çalışır mı?

GPU nedir? Ayrı bir GPU'm yoksa, bu oyun ve grafik performansını nasıl etkiler?

GPU'm yüksek kaliteli oyunlar ve video deneyimi için yeterli mi?

Ayrı bir GPU kullanmak deneyimimi nasıl geliştirir?

Bu sorular bilgisayarınızın donanım ve durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yani kişisel bir teknoloji danışmanı gibi düşünün. Deneyimli kullanıcılar için bu bilgiler çok yeni olmayabilir. Ancak teknolojiye hakim olmayan veya donanım bileşenlerini detaylı bilmeyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir rehber olabilir.

Microsoft'un Pazarlama Stratejisi Tepki Görüyor

Windows 11'den bu yana tartışmalı bir pazarlama stratejisini takip eden Microsoft, seçimleri nedeniyle sürekli eleştiri oklarına maruz kalıyor. Windows 11 deneyiminde önümüze çıkan reklamlar, Windows 10 kullanıcılarını "Windows 11 içeren yeni bir bilgisayar satın almaya" bir nevi zorlayan "tehdit" mesajları—tehdit diyoruz çünkü bir noktada bilgisayarın kullanılamaz hale geleceğine dair mesajlar çıkıyordu.

Reddit platformunda sürekli olarak aynı mesajla karşılaşan kullanıcılar, "Bilgisayarımı daha yeni aldım, şimdi başka bilgisayar satın almam için baskı yapılıyor" şeklinde serzenişlerde bulunuyordu.

Öte yandan, Microsoft'un en son Windows sürümü hakkında verdiği cevaplar biraz eksik görünüyor. Şirket yalnızca "Windows 11 en yeni sürümdür" diyor ancak spesifik güncellemeler (örneğin 24H2 veya 23H2) hakkında detay vermiyor. Windows'un her sürümünün farklı bir destek süresi olduğunu düşünürsek, bu tür bilgilerin eklenmesinde fayda var diyebiliriz.

Yeni 'Hakkında' Bölümünü Nasıl Etkinleştirebilirsiniz?

Eğer Windows 11'in en son sürümlerinden birindeyseniz, bu yeni özelliği ViveTool ile etkinleştirebilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızın 26120.3576 veya 22635.5090 sürümünde olduğundan emin olun. Sonra şu adımları izleyin:

GitHub üzerinden ViveTool indirin ve uygun bir klasöre çıkartın.

üzerinden ViveTool indirin ve uygun bir klasöre çıkartın. Komut İstemi'ni (CMD) Yönetici Olarak Çalıştırın.

CMD’de ViveTool klasörüne gidin (Örnek: CD C:\Vive).

Aşağıdaki komutu girin ve Enter'a basın:

cmd

Kopyala

Düzenle

vivetool /enable /id:55305888

/enable /id:55305888 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu adımları takip ettikten sonra Ayarlar > Hakkında bölümünde yeni sistem bilgilerini ve SSS sekmesini görebilirsiniz.