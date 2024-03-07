NVIDIA, GeForce NOW'a Önemli Bir Güncelleme Getirdi: Day Pass Sistemi Kullanıma Açıldı!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2024 etkinliğinde NVIDIA, heyecan verici duyurularla gündemi salladı. "SUPER" serisi yeni RTX40 ekran kartlarını tanıtan şirket, aynı zamanda GeForce NOW hizmetinde önemli güncellemelere imza attı.

İlk olarak duyurulan haber, servise Cloud G-Sync desteğinin eklenmesiydi. Monitörler için geliştirilen G-Sync'in bulut versiyonu, bulutta elde edilebilecek en akıcı oyun deneyimi için ekranın yenileme hızlarını akış/aktarım hızıyla eşleştirecek şekilde tasarlandı. Bu yenilik, oyun tutkunları arasında büyük beğeni topladı.

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Şirketin yaptığı açıklamaya göre, "Ücretsiz kullanıcılar, bir oyun oturumuna başlamak için sırada beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacaklar." Ancak NVIDIA, reklamların kullanıcıları aşırı derecede rahatsız etmeyecek şekilde düzenlendiğini belirtti.

Ayrıca, reklam gelirlerinin artmasıyla birlikte zaman içinde ücretsiz kullanıcılar için ortalama bekleme sürelerinin azaltılacağı ve elde edilen gelirle ücretsiz kullanıcılara daha iyi donanımlar sunulabileceği ifade edildi.