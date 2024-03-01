NVIDIA Yeni Kod Oluşturucusunu Piyasaya Sürdü: Artık Herkes Kod Yazabilecek!

NVIDIA, yapay zeka alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ServiceNow ve Hugging Face ile bir araya gelen şirket, şu an kod oluşturmaya yönelik yeni bir açık erişimli dil modelini piyasaya sürdü.

StarCoder2 olarak adlandırılan platform, BigCode topluluğu tarafından hem performans hem şeffaflık hem de maliyet gibi detaylar dikkate alınarak geliştirildi. Platform, 619 farklı programlama diliyle eğitiliyor.

StarCoder2 ile Artık Herkes Kod Oluşturabilecek

Yapılan duyuruya göre Starcoder2'nin 15 milyar parametreli seçeneği NVIDIA hızlandırılmış altyapısı üzerinde eğitilen küçük dil modeli Service Now ile birlikte oluşturulurken, ortak özellik seçenekleri için de Hugging Face'ten destek alınıyor.

Önemli iyileştirmeler, NVIDIA hızlandırmalı seçenekle daha yüksek oranda performans kilidini açıyor. Öte yandan en temel varyantın da önceki nesillere göre önemli bir ilerleme olduğu ve daha az gelişmiş altyapı gerektirdiği de belirtiliyor.

NVIDIA Uygulamalı Araştırma Başkan Yardımcısı Jonathan Cohen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Nvidia'nın ServiceNow ve Hugging Face ile işbirliği, güvenli, sorumlu bir şekilde geliştirilmiş modeller sunuyor ve küresel topluluğa fayda sağlayacağını umduğumuz sorumlu üretken yapay zekaya daha geniş erişimi destekliyor."

Starcoder2, düşük kaynaklı programa dillerini, matematiği ve program kaynak kodu tartışmalarını anlamak için yeni eğitim teknikleri içeren The Stach v2 adlı bir kod veri kümesini kullanıyor.