NVIDIA'dan GeForce Now Abonelerini Çıldırtan Karar!

GeForce Now kuşkusuz günümüzde oyun oynamanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu. Hem ücretli hem de ücretsiz olarak hzimet veren bulut tabanlı servis, internete bağlanacak kadar güçlü bir bilgisayar ile Steam ve Epic Games kütüphanenizdeki oyunları oynamanıza imkan tanıyor. Ancak NVIDIA, GeForce Now için ücretli aboneleri bile çileden çıkaracak yeni bir süre sınırlaması getiriyor. İşte detaylar!

NVIDIA, GeForce Now Abonelerinin Oyun Süresini Kısıtlıyor

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ülkemizde Game+ çatısı altında hizmet veren NVIDIA GeForce Now, hem ücretli hem de ücretsiz kullanılabiliyor. Ancak ücretli abonelikteki süre kısıtlaması kullanıcıları şu an fiyatı 340 TL olan aylık paketleri kullanmaya itiyor. Söz konusu paketleri alanlar çok fazla beklemeden ve süre sınırı olmadan servisi kullanabiliyor.

Ne yazık ki NVIDIA, GeForce Now kullanıcılarının elinden bu hakkı almaya hazırlanıyor. 2025 yılının başında yürürlüğe girecek olan bu değişiklikle, ücretli aboneler artık ayda 100 saatlik bir oyun süresi sınırına tabi olacak. Elbette ki bunun üzerine çıkmak isteyen kullanıcılar ek ücret ödeyerek ekstra oyun süresi satın alabilecek.

Değişikiği Reddit üzerinden duyuran NVIDIA, amaçlarının servisin görüntü kalitesini yüksek tutmak, gecikmeyi düşürmek ve daha kısa kuyruk süreleri sunmak olduğunu açıkladı. Ayrıca kullanıcılarının yüzde 94'ünün bu değişiklikten etkilenmeyeceğinin de altını çizdi. Peki bu gerçekten de böyle mi?

Basit bir hesap yapacak olursak, ayda 100 saat 30 güne bölündüğünde 3 saat 20 dakikaya denk geliyor. Bu da yeni serviste sürenin bununla kısıtlı olacağı anlamına geliyor. İlk bakışta çok da kötü görünmeyen bu süre hafta sonu boş vakitleri de değerlendirecek olursak aslında oldukça yetersiz olabilir. NVIDIA'nın GeForce Now abonelerine çözümü ise para.

Buna göre GeForce Now aboneleri 100 saatin üzerine çıkmak istediklerinde abonelik paketlerine göre 2,99 dolar ila 5,99 dolar arasında bir fiyat ödeyecek. Bu ödemelerle artan süreler eğer bitmezse sonraki aylara devredilecek. Buradaki tek teselli ise 2024 sonuna kadar GeForce Now abonesi olursanız, 2026 yılı Ocak ayına kadar sınırsız oyun süresi avantajından yararlanabilecek olmanız.

Ancak hatırlatmakta yarar var ki GeForce Now ülkemizde Game+ çatısı altında. Bu nedenle bu değişikliğin bize nasıl yansıyacağının garantisi yok. Halihazırda yeni bir paket üzerinde çalıştığı bilinen Game+, henüz süre kısıtlaması duyurmadı. Bu nedenle ülkemizdeki GeForce Now abonelerinin şimdilik açıklamaları beklemesinde fayda var.