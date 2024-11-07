Türkiye'de Yasaklanan Roblox, Çocuk Oyuncular İçin Yeni Kurallar Getirdi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yasaklanan ünlü çevrim içi oyun platformu Roblox ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Platform, çocuk oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla sunucularına bir dizi yeni önlem getirdiğini açıkladı. Detaylar haberde.

13 Yaşından Küçük Oyuncular Roblox'ta Belirli Sunuculara Giriş Yapamayacak

BTK tarafından geçtiğimiz ağustos ayında çocukların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle erişim engeli getirilen Roblox, kısa bir süre önce bu alandaki zayıflıklarını gidermek için dünya genelinde radikal kararlar aldı. Şirket, platformdaki çocuk oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla bazı sunuculara yaş sınırı getirdiğini duyurdu.

Roblox tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 yaş ve altındaki oyuncular 'belirli özelliklere' sahip olan oyun alanlarına giremeyecek. Şirketin belirli özelliklere sahip olarak tanımladığı alanlar üçe ayrılıyor. Bunlardan ilki kullanıcıların yazılı ve sesli olarak sohbet edebildiği sosyal bölümler.

Çocuk oyuncular bununla birlikte iki boyutlu çizimlrin yapılabildiği karakter oluşturma bölgelerine de giriş yapamyacak.Son olarak henüz yaş değerlendirmesi yapılmamış olan Roblox sunucuları da 13 yaş ve altındaki çocukların erişimine kapatılacak.

Roblox yaptığı açıklamada, yeni önemlerin tüm kullanıcılara kademeli bir şekilde ulaşacağını belirtti. Firma, ilk uygulamaların 18 Kasım tarihinde başlayacağını, 3 Aralık'ta ise söz konusu önlemlerin kapsamının genişleyeceğini duyurdu. Platform ayrıca, çocuk oyuncular için bu gibi kuralları hayata geçirmeye önümüzdeki yıl da devam edileceğini açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Roblox platformuna başka hangi kurallar getirmeli? Yorumlarda buluşalım...