NVIDIA, Merakla Beklenen Yeni Ekran Kartlarının Çıkış Tarihini Erteleyebilir!

NVIDIA'nın geçtiğimiz ay piyasaya sürmeye başladığı yeni RTX 5000 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serinin orta segmentte mücadele edecek ekran kartı modellerinden GeForce 5060 ve 5060 Ti'ın çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi.

Aktarılanlara göre teknoloji devi, RTX 5060 ve 5060 Ti modelleri için planlanan çıkış tarihinde değişikliğe gitti. Şirketin ekran kartlarının tanıtımını ertelediği söyleniyor.

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti'ın Çıkış Tarihi Mayısa Ertelenebilir

Bir süredir yeni RTX 5000 serisinin üst düzey modellerinde ortaya çıkan sorunlar ve yeni ekran kartlarının tedarik sorunlarıyla boğuşan NVIDIA, serinin orta segment modelleri olan GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti ile ilgili sessizliğini koruyor. Haliyle bu da yeni ekran kartları hakkında pek çok spekülasyonun ortaya atılmasına yol açıyor. Son haberlere göre, yeni cihazların çıkış tarihinde bir ertleme söz konusu.

Sektörel kaynaklar, NVIDIA'nın kısa bir süre önce iş ortakları ve yatırımcılarına yaptığı bilgilendirmede GeForce RTX 5060'ın mayıs ayında RTX 5060 Ti'ın ise nisan ayında satışa sunulacağını bildirdiğini iddia edliyor. Bunun yanı sıra seride iki farklı 5060 Ti modelinin olacağı, bunlardan 8 GB VRAM'e sahip olanın nisan ayının başında 16 GB'lık versiyonun ise ayın ortalarında piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Daha öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre RTX 5060 Ti modellerinin her ikisi de 128-bit bellek veri yolu ve 448 GB/sn bellek bant genişliğine sahip olacak. Modellerin TDP değerinin ise 180W olacağı söyleniyor. RTX 5060 cihazında ise 128-bit bellek veri yolu ile 448GB/sn bant genişliği sunulacağı, TDP değerinin ise 150W olacağı bildiriliyor.

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