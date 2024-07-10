NVIDIA GeForce RTX 5090'dan Yeni Detaylar: Ekran Kartlarında Devrim Yolda!

NVIDIA'nın merakla beklenen yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090 ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre NVIDIA'nın yeni GeForce RTX 5090 ekran kartının 3 GHz'e yakın bir taban saate sahip olacağı söyleniyor. Bu, mevcut RTX 4090'ın 2235 MHz taban saat hızına göre %30'luk bir artış anlamına geliyor.

RTX 5090'ın RTX 4090'dan Farkı Ne Olacak?

Söylentiler, Chiphell forum üyesi Panzerlied'den geliyor. İddialara göre yeni RTX 5090'ın temel saat hızı 2,9 GHz olacak ve 3 GHz bariyerine yaklaşan ilk ekran kartı olma başarısını gösterecek.

RTX 5090'ın Blackwell GB202 grafik işlemcisine sahip olması bekleniyor. 192 SM ve 512 bit tasarıma sahip bu grafik işlemcinin, RTX 5090 modelinde 448 bit veri yolu arayüzü ve 28 GB GDDR7 bellek ile gelmesi bekleniyor ancak bu söylentilerin test birimlerine dayandığının altını çizmek gerek.

GeForce RTX 5090 (Söylenti) - 448-bit (512-bit tam çip) / ~2900 MHz Temel Saat / 14 GDDR7 Modül (16 Tam) / 28 GB VRAM

GeForce RTX 4090 (Resmî) - 384-bit (384-bit tam çip) / 2235 MHz Temel Saat / 12 GDDR6X Modül (12 Tam) / 24 GB VRAM

RTX 5000 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

GeForce RTX 5090'ın RTX 5080 ile birlikte bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bazı raporlar RTX 5000 serisi ekran kartlarının 2025'in başlarında piyasaya sürülebileceğini de belirtiyor. Intel ve AMD ile kıyasıya rekabetini sürdüren NVIDIA'nın RTX 5000 serisi ile bu rekabetten bir adım öteye sıyrılacağı ve sektöre yeni bir soluk kazandıracağı iddia ediliyor.

Peki sizin yeni RTX 5090'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.