Nvidia Büyük Oynayacak... GTC 2025 Etkinliğinde Gövde Gösterisi Yapacak

Teknoloji dünyasının gözü kulağı, bu hafta San Jose'de gerçekleşecek Nvidia GTC 2025'e çevrildi. 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik; yapay zekadan robotlara, kuantum bilgisayarlardan otonom araçlara kadar birçok konuda heyecan verici duyurulara sahne olacak. Ama asıl bomba, Nvidia CEO'su Jensen Huang’ın 18 Mart'taki keynote konuşmasında patlıyor.

Yeni nesil yapay zeka tabanlı çözümler, DLSS gibi oyun teknolojilerinden veri merkezlerine ve otonom araçlara kadar birçok alanda Nvidia'nın en büyük yardımları olarak önümüze çıkıyor.

Kuantum Bilgisayar Çağı

GTC 2025 sadece yazılımdan ibaret olmayacak tabii. Nvidia'nın 2024'te tanıttığı Blackwell GPU platformunu bir üst seviyeye taşıyan "Blackwell Ultra" donanımlarını da bu etkinlikte duyurması bekleniyor.

Konferans programında "Yeni Bir Genel Robotik Çağı: İnsansıların Yükselişi" gibi dikkat çeken oturumlar var. Nvidia, bu alanda da büyük yatırımlar yaparak öne çıktı. Yeni robotik platformlar ve otonom sistemlerin, yapay zeka ile birleşerek hayatımıza nasıl entegre olacağını bu panelde anlayacağız.

Bir diğer merak konusu ise kuantum bilgisayarlar. Nvidia, klasik GPU gücünü kuantum hesaplama ile birleştiren yeni çözümler geliştirmiş olabilir. Bu konuda bir duyuru yapılması bekleniyor. Şayet yapılırsa hem bilim hem de teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıracaktır.

Nvidia GTC 2025 Ne Zaman?

Nvidia GPU Technology Conference (GTC), 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında olacak. Oturumlar San Jose, Kaliforniya'da gerçekleşecek.