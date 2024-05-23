NVIDIA, İlk Çeyrek Kazançlarını Paylaştı: 2025 Hedefleri Sayesinde Hisse Satışları Rekor Kırdı!

NVIDIA, 28 Nisan'da tamamlanan ilk çeyrek raporunu açıkladı. Bu rapor doğrultusunda 2025'in ilk çeyreğindeki beklentilerini ve öngörülen hedeflerini paylaştı. Açıklanan rapora göre ilk çeyrekte elde edilen gelir, bir önceki çeyreğe göre %18 oranında yükseldi.

Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında aynı süreçte %262 oranında artış ile 26,0 milyar dolar kazanç elde edildi. İlk çeyrekte hisse başına GAAP kazançları da açıklandı. Bir önceki çeyreğe oranla %21, bir önceki yıla göre de %629 oranında artış gözlemlendi.

İlk Çeyrek Raporu Yayınlandıktan Sonra Hisseler Yükseldi

NVIDIA ek olarak hisse sahibi olan çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir olacak hisse bölünmesini de duyurdu. Bu bölünme, şirketin Yeniden Düzenlenmiş Kuruluş Sertifikasında yapılacak değşiikliklerle gerçekleşecek.

Yapılan değişiklik sayesinde de hisse senetlerinin sayısında orantılı bir artış gözlemlenmesi bekleniyor. Ünlü çip üreticisi, 2025 tahminlerini de açıkladıkları rapor sonrasında dün, uzun süreli işlemlerde ilk defa 1.000 doların üzerinde hisse satışı gerçekleştirdi.

NVIDIA'nın yayınladığı rapordaki rakamlara bakıldığı zaman yatırımcılar bu fırsatı kaçırmak istemedi ve şirketin yapay zeka çiplerine olan talebe ortak oldu. NVIDIA kurucusu CEO Jensen Huang, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı:

"Bir sonraki sanayi devrimi başladı; şirketler ve ülkeler, trilyon dolarlık geleneksel veri merkezlerini hızlandırılmış bilişime kaydırmak ve yeni bir ürün olan yapay zekayı üretmek için yeni bir tür veri merkezi (AI fabrikaları) inşa etmek için NVIDIA ile ortaklık kuruyor. Yapay zeka neredeyse her sektöre önemli üretkenlik kazanımları getirecek ve şirketlerin maliyet ve enerji açısından daha verimli olmasına yardımcı olurken gelir fırsatlarını da artıracak. Veri merkezi büyümemiz, Hopper platformunda üretken yapay zeka eğitimi ve çıkarımlara yönelik güçlü ve artan talepten kaynaklandı. Üretken yapay zeka, bulut hizmet sağlayıcılarının ötesinde tüketici internet şirketlerine ve kurumsal, egemen yapay zeka, otomotiv ve sağlık hizmetleri müşterilerine genişleyerek milyarlarca dolarlık dikey pazarlar yarattı. Bir sonraki büyüme dalgasına hazırız. Blackwell platformu tam üretimde ve trilyon parametre ölçeğinde üretken yapay zekanın temelini oluşturuyor. Spectrum-X, büyük ölçekli yapay zekayı yalnızca Ethernet veri merkezlerine getirmemiz için yepyeni bir pazar açıyor. Ve NVIDIA NIM, ekosistem ortaklarından oluşan geniş ağımız aracılığıyla, buluttan şirket içi veri merkezlerine ve RTX AI bilgisayarlara kadar her yerde CUDA üzerinde çalışacak kurumsal düzeyde, optimize edilmiş üretken yapay zeka sunan yeni yazılım teklifimizdir.”

Huang'ın yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı gibi şirket, 2024 sonunda Blackwell adlı yeni nesil yapay zeka çipinden daha yüksek gelir elde edecek. Bu da NVIDIA'nın çiplerine olan yatırımın daha fazla olacağına işaret ediyor.