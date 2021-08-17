Nvidia'nın Madencilik Sınırlayıcısı Hacklendi

Nvidia madencilik sınırlayıcısı hacklendi. Kripto para madenciliği aracına yapılan bir güncelleme, Nvidia'nın madencilik sınırlayıcısının etkinliğini önemli ölçüde azaltmış durumda. Bu, yeni bir ekran kartı arıyorsanız pek de sevindirici bir gelişme değil.

Popüler Etherum madencilik aracının en son sürümü olan NBMiner, Nvidia'nın madencilik sınırlayıcısını hacklemeyi başardı, ancak yine de bir zamanlar olduğu kadar etkili değil.

Nvidia tarafından yapılan bir açıklama sonrasında Lite Hash Rate (LHR) ekran kartlarının hash oranını yarıya indirilmişti. NBMiner ise hackleme girişimiyle performansın %70'ine kadar çıkmaya başardığını söyledi, ancak tam kararlılık isteyen geliştiricilere %68'de kapatmayı tavsiye ediyor.

Madencilik aracı NBMiner, şu anda yalnızca etash algoritmasını desteklemesine rağmen, en son Nvidia sürücüleriyle birlikte Windows ve Linux'ta çalışıyor. Ancak gelecekteki güncellemeler kapsamında diğer algoritmaları da desteklemesi ve Ampere LHR grafik kartlarından daha da fazla performans elde edilmesi bekleniyor.

Bu, oyun oynamak için RTX 30 serisi bir grafik kartı almak isteyenler için iyi bir haber değil. Çünkü RTX 3060 ve 3060 Ti gibi daha uygun fiyatlı kartlar, Ethereum madencileri için yeniden iyi bir fırsat haline gelecek. Daha fazla madencinin kart toplaması ise bu kartların tasarlandığı şey için, yani oyun oynamak için daha az stoğa sahip olacağı anlamına geliyor.

Nvidia Madencilik Sınırlayıcısının Hacklenmesi Oyuncuları Üzdü

NBMiner'ın son hack girişimi ve yeni algoritmaların desteklenmesi özellikle oyuncular için sinir bozucu gibi duruyor. Son zamanlarda ekran kartı stok seviyeleri normale dönüyordu, çok uzak olmayan bir gelecekte de makul fiyatlara dönüleceğine dair umut vardı.

Rus donanım sitesi overclockers.ru, RTX 3060 grafik kartlarının mağazalardan kaybolması ve kalan kartların fiyatlarının artmasıyla NBMiner güncellemesinin pazardaki etkisini şimdiden yaşıyor.

Bu kısa vadede kötü bir haber olsa da, Ethereum'un PoW modelinden GPU madenciliğini sona erdiren bir hisse kanıtı (PoS) modeline geçmesiyle kart stoklarının normalleşmesi bekleniyor. Yine de bu değişikliğin en erken yıl sonuna kadar gerçekleşmesi mümkün değil, yani oyuncular 2022'nin başına kadar istediği stokları göremeyecek

Başta oyuncular olmak üzere RTX 30 serisi kart almak isteyenler umutlarını bir kez daha yıktığı için teşekkürler Ethereum.