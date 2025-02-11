Nvidia %96 Oranında Performans Artışı Sağlayacak Neural Texture Özelliğini Duyurdu

Nvidia, RTX Neural Rendering özelliklerini içeren yeni beta sürümüyle karşımıza çıktı.

Yeni sistem, yapay zeka destekli (AI) sıkıştırma sayesinde grafik belleği kullanımını yedide birine düşürebiliyor ve bu da daha düşük VRAM'e sahip ekran kartları için büyük bir avantaj sağlıyor.

Şirketin halihazırda kullandığı DLSS teknolojisiyle oyunlar daha yüksek çözünürlüğe ölçekleniyor ve ekstra kare hızları kazanıyordu. Ancak yeni AI gölgelendiricileri (shaders), işin bir adım ötesine geçiyor.

%96 Daha Az VRAM Kullanımı Mümkün mü?

Compusemble tarafından yapılan testlerde, RTX Neural Texture Compression kullanılarak 1440p bir modelin bellek ihtiyacının %96 oranında azaldığı görüldü. Ancak çözünürlük arttıkça performans kaybı yaşanıyor. Burada üç farklı teknoloji kullanılıyor:

RTX Neural Texture Compression: Binlerce dokuyu sadece bir dakika içinde sıkıştırabiliyor. Aynı kaliteyi koruyarak VRAM kullanımını yedi kat azaltmak mümkün.

Binlerce dokuyu sadece bir dakika içinde sıkıştırabiliyor. Aynı kaliteyi koruyarak RTX Mega Geometry: Nesnelerin geometrisini gerçek zamanlı olarak yeniden hesaplayarak daha iyi ışıklandırma ve yükseltilmiş yol izleme (path tracing) sağlıyor.

Nesnelerin geometrisini gerçek zamanlı olarak yeniden hesaplayarak daha iyi ışıklandırma ve yükseltilmiş (path tracing) sağlıyor. RTX Neural Materials: Yapay zeka ile malzemeleri sıkıştırarak 5 kata kadar daha hızlı render almayı sağlıyor. Bu da oyunlarda daha detaylı nesneler kullanılması demek.

RTX 4090'da 4K dokularla yapılan testlerde FPS oranının neredeyse yarıya düştüğü rapor edilirken, RTX 4060 gibi düşük VRAM'li kartlarda önemli performans artışı sağlanabileceği söyleniyor. Çünkü bu işlem Tensor çekirdekleriyle hesaplandığı için Nvidia'nın RTX 5000 serisi kartlarında daha iyi sonuçlar verebilir.

RTX Neural Faces ile Aşırı Gerçekçi Yüzler

Nvidia'nın yeni RTX kitindeki bir diğer yenilik ise RTX Neural Faces. Bu teknoloji, yüz ifadelerini daha gerçekçi hale getirerek oyunlardaki karakterleri gerçek insanlardan ayırt edilemez hale getiriyor.

Şirket bunun için binlerce farklı açıda ve ifadede çekilmiş gerçek insan fotoğraflarını AI destekli bir modelde birleştiriyor. Sonrasında ortaya sizin bizim gibi yüzler çıkıyor.