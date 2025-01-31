Nvidia RTX 5080, AMD RX 7900 XTX'ı Solladı Ama Bulabilene Aşk Olsun

Nvidia'nın yeni RTX 5080'i, hem rasterizasyon (klasik render) hem de ray tracing (ışın izleme) performansında AMD'nin RX 7900 XTX'ini geride bırakıyor. Üstelik özellikleri daha üstün olmasına rağmen fiyatı ceplere daha uygun. İşte RTX 5080'in detayları ve AMD ile olan rekabetin son durumu:

RTX 5080 vs RX 7900 XTX Karşılaştırması

Özellikle DLSS 4 desteğiyle birlikte, RTX 5080'in performansı daha da artıyor. AMD'nin FSR 3 teknolojisi ise şu an için DLSS 4'ün gerisinde kalıyor.

Örneğin, Black Myth: Wukong oyununda 4K maksimum ayarlarda ray tracing ve upscaling olmadan RTX 5080, ortalama 42 fps sunarken, RX 7900 XTX 32 fps ile kalıyor.

Cyberpunk 2077'de ise RT Overdrive modunda DLSS 4 ve FSR 3 açıkken RTX 5080, 59.84 fps ile RX 7900 XTX'in 30.02 fps'ini neredeyse ikiye katlıyor.

Tabii bu karşılaştırma biraz tartışmalı, çünkü AMD'nin FSR 4 teknolojisi henüz RX 7000 serisi kartlarda kullanılamıyor. FSR 4, yeni RDNA 4 mimarili kartlarla gelecek. Yani AMD'nin bu açığı kapatması için biraz daha beklememiz gerekecek.

Peynir Ekmek Gibi Tükeniyor

Nvidia'nın yeni RTX 5080'i, 999$ (yaklaşık 30.000 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak stokçular yemeyip içmeyip bütün stokları tükettiği için bu fiyata bulmak neredeyse imkansız. Özellikle Founders Edition (FE) modeller, satışa çıkar çıkmaz tükeniyor.

Aynı durum önceki nesil Nvidia kartlarında da yaşandı. RTX 4090 gibi yüksek fiyatlı kartlar bile stokçuların elinde fahiş fiyatlara satılıyordu. RTX 5080 için de benzer bir senaryo bekleniyor. Hatta RTX 5090 gibi daha üst modellerde durum daha da vahim olabilir.

AMD RX 7900 XTX Yerine RTX 5080 Alınır Mı?

Eğer halihazırda RX 7900 XTX kartınız varsa RTX 5080 almak için acele etmeye gerek yok. Özellikle rasterizasyon performansında RX 7900 XTX, RTX 5080'den çok da uzak değil. Hem ray tracing ve DLSS gibi özellikler önemli olsa da, bu teknolojiler her zaman bir GPU seçiminde belirleyici nitelikler değil.

AMD'nin FSR 4'ü yayınlamasıyla birlikte RX 7900 XTX'in performansı da artabilir. Bu nedenle, özellikle stokçular yüzünden RTX 5080'i bulamayanlar için RX 7900 XTX hala iyi bir alternatif olabilir.