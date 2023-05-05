Microsoft ve AMD'den İş Birliği: Yeni Yapay Zekâ İşlemcileri Geliyor!

Microsoft, yapay zekâ işlemcilerinin rekabetçi pazarına açılmak için AMD ile iş birliği yapıyor.

Şu an itibariyle, NVIDIA tahmini %80'lik payıyla pazarın büyük çoğunluğunu kontrol ediyor ancak OpenAI'nin ChatGPT'si gibi yapay zekâ hizmetlerinin popülaritesinin artmasıyla birlikte, bu hizmetleri çalıştırmak için gereken büyük hesaplama iş yüklerinin üstesinden gelebilecek işlemcilere olan talep de hızla artıyor.

Şu anda NVIDIA'nın GPU'ları, yapay zekâ hizmetleri için kullanılan birincil işlemciler ve uygun alternatifleri yok. Buna karşı AMD kendi yapay zekâ işlemcilerini geliştiriyor ve Microsoft'un AMD'nin çabalarını desteklemek için mühendislik kaynakları sağladığı bildiriliyor.

AMD ve Microsoft'tan NVIDIA'ya Rakip Birliktelik

Öte yandan AMD, Microsoft'a kendi kurum içi yapay zekâ çiplerini geliştirmesinde yardımcı oluyor. AMD, en büyük müşterilerinin yapay zekâ veri merkezlerinde kullanmaları için özelleştirilmiş çipler oluşturmak ve yapay zekâ işlemcilerine yönelik sürekli artan talepten yararlanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Oyun donanımı sektöründe önemli bir rakip olmasına rağmen AMD, büyük ölçekli makine öğrenimi dağıtımları için hâlâ NVIDIA'nın CUDA ekosistemine uygun bir alternatife sahip değil. Bununla birlikte, AMD'nin CEO'su Lisa Su, yapay zekâ bilişim çağının çok erken aşamalarında olduklarını ve benimsenme ve büyüme oranının yakın tarihteki diğer tüm teknolojilerden daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz süreçte Google ve Amazon gibi diğer teknoloji devleri de kendi yapay zekâ çiplerini yarattı. Google, yapay zekâ modellerini eğitmek için kendi TPU (Tensor Processing Unit) çipine sahip ve Amazon da benzer şekilde makine öğrenimi bilgisayar modellerini eğitmek için Trainium AI çiplerini yarattı.