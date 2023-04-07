RTX 50 Serisi Ekran Kartlarıyla İlgili İlk Detaylar!

NVIDIA, ekran kartı endüstrisi üzerinde önemli bir pazar kontrolü kurmuş olan lider teknoloji şirketlerden biri. Öyle ki şirket, müşterilerine sürekli olarak olağanüstü performans sunan yüksek kaliteli ekran kartları sunarak hâkim konumunu korumayı uzunca yıllardır başarıyor. Bugün ise şirketin RTX 50 serisi kartlarıyla ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

NVIDIA'nın RTX 40 serisi ekran kartları 2022 yılında piyasaya sürüldü ve şirket 40 serisi kartları tamamen tanıtmayı henüz bitirmemiş olsa da 50 serisi için sızıntılar şimdiden internette ortaya çıkmaya başladı.

RTX 50 Serisi, RTX 40 Serisinden 2-2,6 Kat Daha İyi Performans Sağlıyor

NVIDIA'nın "Blackwell" kod adlı RTX 50 serisi ekran kartları şu anda geliştirme ve test aşamasında. RedGamingTech'ten Paul'e göre yakında çıkacak olan bu ekran kartının performansı RTX 40 serisini 2-2,6 kat geride bırakacak. Tüketici sınıfı RTX 50 monolitik bir CPU çipine sahip olacakken, üst düzey HPC sunucuları MCM kullanacak.

TSMC'nin NVIDIA ekran kartları için özel olarak özelleştirilmiş 3nm süreci kullanılarak üretilen yeni süreç, SM'ler arasında optimize edilmiş ultra yüksek hızlı veri yolu ara bağlantısı ile ışın izleme ve yol izleme performansını artıracak. Paul'e göre GDDR7 bellek ve PCIe Gen 5 desteği ile RTX 50 Blackwell GPU, oyunlarda 3GHz'i aşan saat frekansları sağlayacak.

Oyun severler, piyasaya çıktığında RTX 50 Blackwell ekran kartıyla benzeri görülmemiş düzeyde bir grafik performansı deneyimlemeye hazır olacak. RTX 50 serisi kartların 2024 yılının ikinci yarısına doğru tanıtılması bekleniyor.