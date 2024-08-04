Oyunseverlere Kötü Haber: NVIDIA, En Popüler GPU'suna Veda Ediyor!

Son dönemde daha çok yapay zeka dünyasında imza attığı atılımlarla anılan NVIDIA, pek çok oyunseverin aklına başarılı bir donanım üreticisi olarak kazınmış durumda. Şüphesiz, bu durumun oluşmasında, şirketin uzun yıllar boyunca kullanılan GPU modellerinin büyük bir payı bulunuyor. Özellikle de oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olan NVIDIA RTX 3060'ın.

Bugün gelen bilgilere göre, NVIDIA popüler GPU modelinin üretimini sonlandırmayı planlıyor. İşte detaylar...

NVIDIA'dan RTX 3060'ı Kullanmak İsteyen Üreticilere Son Çağrı

NVIDIA içerisindeki güvenilir kaynaklardan gelen iddialara göre, dev şirket geçtiğimiz günlerde üreticilere GeForce RTX 3060 ekran kartları kullanmak için son bir çağrı gerçekleştirdi. Bu durum, pek çok analiz için sevilen GPU modelinin ömrünü tamamladığının bir göstergesi.

Buna göre, şirketin bugüne kadar ürettiği en popüler GPU'lar arasında yer alan GeForce RTX 3060'ın üretimi yakın zamanda sonlandırılacağı düşünülüyor. Öte yandan bu durum, GeForce RTX 3060'ın bir anda ortadan kaybolacağı anlamına da gelmiyor. Öyle ki, hala pek çok mağazanın raflarında RTX 3060 GPU'ları ya da RTX 3060'lı sistemlerle uzun bir süre boyunca daha karşılaşmamız mümkün.

Özellikle bütçe dostu oyuncu bilgisayarlarında sıkça gördüğümüz RTX 3060, 300 doların altındaki en iyi grafik işlemci olarak gösterilen GPU modeli, Steam'deki oyuncular arasında oldukça popüler. Öyle ki, Steam'in donanım anketine göre platform kullanıcılarının en çok tercih ettiği kart olan GeForce RTX 3060, oyuncuların yüzde 5,88'inin bilgisayarlarına güç veriyor.

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