NVIDIA RTX 4090’ın Daha Zayıf Versiyonu Nvidia RTX 4090D Tanıtıldı!

NVIDIA, ABD'nin ihracat kurallarına uymak amacıyla özel olarak GeForce RTX 4090 grafik kartının düşük güçlü bir versiyonunu Çin pazarına sunmaya hazırlanıyor.

RTX 4090D, şirketin Çin web sitesinde zaten bir ürün sayfasına ve RTX 4090'a göre daha az CUDA çekirdeğine sahip. Aynı zamanda 450W yerine 425W'lik daha düşük bir güç tüketimine sahiptir.

İki versiyon arasında diğer özelliklerin çoğu aynı kalmış olsa da, daha az CUDA çekirdeği ve azalan güç çekimi, oyun oynarken ve yaratıcı uygulamalarda kullanırken yüzde beş performans azalması olmaktadır.

Düşük Güç, Yüksek Performans Dengesi ile Çin Pazarında!

Performansta bir düşüş olmasına rağmen, NVIDIA, 4090D'nin hala "performansta, verimlilikte ve yapay zeka destekli grafiklerde bir kuantum sıçraması" olduğunu belirtiyor.

Tüm bunlar, Çin ve Rusya'ya gönderilen yüksek kaliteli bilgisayar çiplerine yönelik ABD ihracat kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır. Bu kısıtlamalar, her iki ülkenin silah yapımı ve gözetleme gibi uygulamalarda kullanılabilecek teknoloji geliştirmesini engellemeyi amaçlamaktadır.

Bu kurallar 2022'de duyurulmuş ancak bu yıl resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin, orijinal RTX 4090'ı ve bir sürü yapay zeka ile ilgili GPU'yu satmaktan alıkoyan kısıtlamalar nedeniyle yeni çipler yapacağını biliyorduk.

NVIDIA, güncellenmiş GPU'nun ABD hükümeti ihracat kontrollerine tamamen uymak üzere tasarlandığını ve çipin geliştirilme sürecinde ABD hükümeti ile yoğun bir şekilde işbirliği yaptığını belirtti.

RTX 4090D, Ocak ayında Çin genelinde yaklaşık 1,836 USD fiyatla satışa sunulacak.