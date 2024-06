Nvidia RTX 50 Serisi Dizüstü GPU'lar Geliyor: Özellikler Sızdırıldı!

Nvidia'nın RTX 50 serisi GPU'ları hakkında birçok söylenti dolaşmasına rağmen resmi bir açıklama veya sızıntı şimdiye kadar görünmemişti. Geçtiğimiz hafta ise, Clevo adlı bir dizüstü bilgisayar üreticisine yapılan fidye yazılımı saldırısı sayesinde, yeni nesil Nvidia GPU'lar hakkında bazı slaytlar ortaya çıktı.

Siber güvenlik analisti Dominic Alvieri, fidye yazılımı grubundan slaytları alarak sosyal medya platformu X'te yayınladı. Peki bu slaytlar neler içeriyor? İşte ayrıntılar…

Slaytlara göre Nvidia, 2025'te gelmesi planlanan altı yeni mobil GPU hazırlanıyor. Ayrıca, Nvidia'nın yeni nesil grafik kartları hakkında birkaç ayrıntı yer alıyor.

RansomHub posts ODM & OEM laptop maker Clevo of Taiwan whose clients include Nvidia, Intel, Micron and AMD. pic.twitter.com/fMUGnMTjdq