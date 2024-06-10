Nvidia RTX 50 Serisi Dizüstü GPU'lar Geliyor: Özellikler Sızdırıldı!

Nvidia'nın RTX 50 serisi GPU'ları hakkında birçok söylenti dolaşmasına rağmen resmi bir açıklama veya sızıntı şimdiye kadar görünmemişti. Geçtiğimiz hafta ise, Clevo adlı bir dizüstü bilgisayar üreticisine yapılan fidye yazılımı saldırısı sayesinde, yeni nesil Nvidia GPU'lar hakkında bazı slaytlar ortaya çıktı.

Siber güvenlik analisti Dominic Alvieri, fidye yazılımı grubundan slaytları alarak sosyal medya platformu X'te yayınladı. Peki bu slaytlar neler içeriyor? İşte ayrıntılar…

Sızdırılan Nvidia GPU Slaytları Neler İçeriyor?

Slaytlara göre Nvidia, 2025'te gelmesi planlanan altı yeni mobil GPU hazırlanıyor. Ayrıca, Nvidia'nın yeni nesil grafik kartları hakkında birkaç ayrıntı yer alıyor.

RansomHub posts ODM & OEM laptop maker Clevo of Taiwan whose clients include Nvidia, Intel, Micron and AMD. pic.twitter.com/fMUGnMTjdq — Dominic Alvieri (@AlvieriD) June 3, 2024

Slaytlarda yer alan yeni nesil grafik kartları hakkındaki ayrıntılara bakacak olursak, Nvidia, yeni nesil grafik kartlarında GDDR7 bellek kullanacak. Bu, GDDR6'dan önemli ölçüde daha hızlı olan yeni bir bellek türü. Özellikle RTX 5080'in mobil RTX 4080'de bulunan 12 GB'dan 16 GB'a yükseltilmiş bellek ile gelmesi de muhtemel görünüyor.

Nvidia'nın altı yeni mobil GPU modeli üzerinde çalıştığına dair sızdırılan bilgiler heyecan verici olsa da, bu durum bazı eski modellerin de üretime devam edeceği anlamına geliyor. Slaytlara göre RTX 2050, RTX 4050 ve RTX 3050 gibi mevcut nesil modeller de önümüzdeki yıllarda dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya devam edecek.

Nvidia'nın resmi bir duyurusu olmadan önce, sızdırılan bilgilerin zamanla değişeceğini bilmek gerekiyor. Nvidia'nın bu yılın sonlarında ilk RTX 50 serisi GPU'larını duyurması bekleniyor.