İngiliz Medya Devi BCC'den Google ve Apple'a "Emek Hırsızı" Damgası

İngiltere merkezli medya devi BBC, haber içeriklerinin Apple News ve Google News gibi platformlarda yeterince açık şekilde kendilerine atfedilmediğini öne sürerek İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu'na (CMA) şikayette bulundu.

BBC'nin iddiası şu: Milyonlarca kişi her gün bu tür haber toplayıcılar üzerinden içeriklere ulaşıyor ama içeriklerin kime ait olduğunu net şekilde göremiyor. Yani "haberimizi bizden alıyorsunuz ama ismimizi saklıyorsunuz." meselesi.

Apple ve Google Yüzünden Kamu Desteğini Kaybediyor

BBC'nin bu konuya bu kadar önem vermesinin bir nedeni de finansal yapısı. Kurumun ana gelir kaynağı, İngiltere'deki hanelerin ödediği zorunlu yayın lisansı. Yani kamuoyunun gözünde BBC'nin değeri düştükçe, bu lisans ücretinin haklılığı da sorgulanır hale geliyor. BBC, görünürlüğünün azaldığı her durumda bunun kamu desteğini azaltacağından endişeli.

Kurumun savunması şöyle:

İzleyiciler içeriğimizden faydalanıyor ama bu değeri BBC'ye değil, aracı platformlara atfediyorsa, bu durum BBC'nin algılanan değerini zedeliyor.

Apple News Haberleri Yanlış Aktarıyor

Bu konu aslında yeni değil. Geçtiğimiz günlerde Apple, yapay zeka destekli haber özetleme sistemini geçici olarak durdurmuştu. Sebebi ise BBC dahil birçok yayıncının, yapay zeka özetlerinin haberleri yanlış ya da eksik aktardığı yönündeki şikâyetleri.

Apple News haberleri eksik veya tamamiyle yanlış yorumluyor; önemli politik figürlerin öldüğüne dair haberler yayıyordu. Apple hızlıca bu servisi devre dışı bıraktı. BBC sadece Apple'ın AI sistemleri değil; genel olarak haberlerin nasıl sunulduğu konusunda da daha açık ve görünür bir kaynak belirtmelerini talep ediyor.

Eğer ki CMA bu konuda Apple ve Google'a baskı uygularsa, bu sadece İngiltere içindeki yayıncıları değil, küresel haber ekosistemini de etkileyebilir ve şirketleri geri adım atmaya zorlayabilir. Şimdilik gözler CMA'nın vereceği karara çevrilmiş durumda.