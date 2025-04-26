AMD'nin RX 9070 GRE Modeli Sızdı! Fiyatıyla Nvidia'ya Gözdağı Veriyor

PowerColor'un hazırladığı RX 9070 GRE modeline ait ilk görseller internete düştü ve ortaya çıkanlar oldukça ilgi çekiciydi. Tasarım olarak RX 9070 XT Hellhound modeline fazlasıyla benzeyen bu yeni model, ilk etapta sadece Çin pazarına sunulacak gibi görünüyor. Ancak resmi lansman gerçekleşmeden net konuşmak zor.

GRE modelinin 192-bit bellek veri yolu ve 12 GB GDDR6 belleğe sahip olması bekleniyor. Diğer iki modelde bu değerler sırasıyla 256-bit ve 16 GB. Yani performansta belirli kırpmalar mevcut ama bu da fiyat etiketini ciddi şekilde aşağı çekebilir.

Grafik İşleme Performansı Nvidia'yı Geçecek

RX 9070 GRE, AMD'nin Navi 48 yongasını kullanıyor; yani RX 9070 ve RX 9070 XT ile aynı temele sahip. Fakat bu modelde bazı donanımsal özellikler kırpılmış halde. GRE versiyonunda 3.072 adet Stream Processor yer alıyor. Karşılaştırmak gerekirse; RX 9070 modelinde bu sayı 3.584 iken, XT modelinde 4.096 seviyesinde.

Raster yani geleneksel grafik işleme performansında RX 9070 GRE muhtemelen Nvidia'yı geçecektir. Ancak ışın izleme ve özellikle DLSS 4 gibi yapay zeka destekli teknolojilerde Nvidia hâlâ daha avantajlı. Bir kart seçimi yaparken teknik değerlere takılı kalmaktansa yazılım ve oyun uyumluluğuna göre de bakmanız gerektiğinin bariz bir kanıtı.

Fiyatı Rekabeti Kızıştıracak

RX 9070 GRE'nin fiyatı henüz açıklanmadı fakat RX 9070'in 549 dolarlık ve RX 9070 XT'in 599 dolarlık fiyatlarına kıyasla oldukça daha ucuz olacağı kesin.

Özellikle Nvidia'nın yeni RTX 5060 Ti modellerine doğrudan rakip olabilir. RTX 5060 Ti'ın 8 GB'lık versiyonu $379, 16 GB'lık versiyonu ise $429 olarak piyasaya sürülmüş durumda. AMD'nin GRE modelini bu seviyelerde konumlandırması çok olası.