Uygun Fiyatlı Nvidia RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Nvidia RTX 5060 ve 5060 Ti'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES 2025'te RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090'ı duyuran şirket, şimdi ise daha uygun fiyatlı bir ekran kartı isteyen kullanıcıların imdadına yetişiyor. İşte detaylar!

Nvidia, RTX 5060 ve 5060 Ti'ı Ne Zaman Tanıtacak?

Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartları ile çıtayı inanılmaz bir seviyeye yükseltti. Bir önceki RTX 40 serisine göre ciddi performans artışı sunan kartlar, buna ek olarak DLSS 4 gibi özelliklerle de dikkatleri üzeirne çekmeyi başardı. Ancak CES'te tanıtılan kartlardan en ucuzu olan Nvidia RTX 5070, ülkemizde 30 bin TL civarında satılıyor.

Ne yazık ki bu fiyat özellikle de Türkiye ekonomisinde biraz pahalı kabul ediliyor. Bu nedenle ülkemizdeki oyuncular bir süredir Nvidia'nın fiyat/performans oranı daha yüksek RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerini duyurmasını bekliyor. Son ortaya çıkan sızıntılara göre ise bu bekleyiş çok uzun sürmeyecek.

Çeşitli sızıntılar şirketin RTX 5060 ve RTX 5060'ı 13 Mart'ta tanıtacağını gösteriyor. Her iki kart da 8 GB ve 16 GB VRAM sunan iki farklı versiyona sahip olacak ve Nisan 2025'te raflardaki yerini alacak. Ne yazık ki merakla beklenen kartlarla ilgili bunun dışında çok fazla bir bilgi yok. Sadece her iki Ti versiyonunun da 180W güç tüketimine sahip olacağı biliniyor.

Asıl merak edilen nokta ise RTX 5060 ve 5060 Ti'n ne kadar olacağı. Bildiğiniz üzere RTX 4060 299 dolar RTX 4060 Ti ise 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkmıştı. Günümüzde ise bu kartları 15 bin TL'nin altına bulmak mümkün. Hatta hazır sistemlerde 20 bin TL civarına opsiyonlar mevcut.

Eğer Nvidia uygun fiyatlı ürün politikasını değiştirmez ise bunun bir miktar üstüne kullanıcılar çok daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabilir. Elbette bunun olup olmayacağını beklemek için 13 Mart'ı beklemek dışında bir şansımız yok.