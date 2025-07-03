NVIDIA'nın Performansından Utanıp Sakladığı Gizli Kart Ortaya Çıktı

NVIDIA son sönemlerde tanıtacağı kartlar hakkında basına bilgi göndermekten kaçınıyordu. Bu durum, eleştirmenlerin ve doğal olarak oyuncuların gözünden kaçmadı. RTX 5000 serisine geçen ay katılan RXT 5050, yayınlanma sürecinde inceleme sürücüsü desteği almamıştı. O dönem eleştirmenler, "Performansı gizlemeye çalışıyorlar" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

Kore merkezli Quasar Zone'un yayınladığı testlerden sonra neden şeffaf olamadıkları sorusuna yanıt geldi. Görünen o ki RXT 5050, beklentilerin çok altına kalan bir kart olarak öne çıkıyor.

RTX 5050: Aynı Fiyata Düşük Performans

RTX 5050'nin en büyük sorunu, yenilik sunamaması oldu. Testlere göre önceki kart RTX 4060 ile neredeyse aynı performansı gösterdiği ortaya çıkan RTX 5050, uygun fiyatlı olmasına rağmen bu segmentte performanslı kart arayanlar için uygun bir kart değil. Bu kart, 250 dolardan piyasaya sürüldü. Hem eski versiyonu, hem de rakipleriyle kıyaslandığında performansı hayal kırıklığına uğratıyordu.

Aynı VRAM miktarına sahip RTX 5050 ve RTX 5060 karşılaştırmasına göre; 50 dolar daha pahalı olan RTX 5050 yüzde 20 daha düşük performans gösteriyor:

Birkaç yıl öncesine ait RX 6600 ve 6650 XT gibi kartlar, daha uygun fiyatlara benzer performans sağlıyor. Örneğin AMD'nin 250 dolarlık RX 7600 modeli ve Intel Arc B580 gibi uygun fiyatlı ve yüksek performanslı rakiplerine göre grafik performansı çok düşük. Üstelik B580, 12 GB VRAM'e sahipken RTX 5050 yalnızca 8 GB bellek sunuyor. Karşılaştırma tablosu şöyle:

Sizce NVIDIA RTX 5050 8 GB ekran kartı parasını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım.