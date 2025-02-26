Nvidia RTX 5060 Ti Özellikleri Sızdırıldı: İşte Detaylar!

NVIDIA RTX 5000 serisi ekran kartları güçlü bir çıkış yapmış olsa da, saf performans artışının düşük olması ve daha da kötüsü bazı ekran kartlarında donanımsal sorunlar ortaya çıkması kullanıcıları ikileme düşürdü.

Nvidia RTX 5060 Ti Özellikleri Nasıl Olacak?

Eksik ROP birimleri nedeniyle birçok kullanıcı ön siparişlerini iptal ettirmeyi düşünürken RTX 5060 Ti tekrar gündeme geldi. Diğer modellere kıyasla daha uygun fiyatlı bir seçenecek olan bu kartın 8 GB ve 16 GB'lık versiyonlarının olacağı dile getiriliyor.

Bazı kaynaklar 16 GB'lık RTX 5060 Ti iddialarını yalanlamıştı ancak son sızıntılar ile bu tekrar gündeme geldi. 16 GB'lık versiyonun Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenirken 8 GB'lık modelin bir sonraki ay yani Nisan'da kullanıcılar ile buluşacağı belirtiliyor.

RTX 5060 Ti gücünü GB206 çipten alacak ve RTX 4060 Ti ile benzer şekilde 128 bitlik bir bellek veri yoluna sahip olacak. VRAM kapasitesi ve veri yolu özellikleri değişmemiş olsa da, RTX 5000 serisinde GDDR7 teknolojisine geçiş yapıldığını hatırlatmalıyız.

Son olarak RTX 5060 Ti modellerinin yaklaşık 180W güç tüketeceği vurgulandı. Şu anda bir ekran kartı alacak olsanız hangi modeli tercih edersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın.