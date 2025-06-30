NVIDIA'nın Aşırı Güçlü Ekran Kartı Fiyatı Sızdı: RAM'i Şaşırtıyor

NVIDIA'nın SUPER serisine yeni katılan oyuncusu RTX 5070 SUPER; RAM miktarı ve fiyatıyla şaşırttı. Dikkat çekici özelliklerle orta ve üst segmentte hatırı sayılır bir opsiyon haline gelecek NVIDIA RTX 5070'in bellek kapasitesinde ciddi bir yükseltme yapılmış ve ortaya RTX 5070 SUPER modeli çıkmış. RTX 5070 SUPER, selefine göre %50 daha güçlü VRAM miktarına sahip olması sebebiyle segmentinde rekabeti kızıştıracak.

RTX 5070 SUPER Özellikleri

Blackwell mimarisi tabanlı GB205-400-A1 GPU birimini baz alan RTX 5070 SUPER'de eski modelde yer alan 48 SM birimi yerine 50 birim bulunuyor ve toplamda 6.400 CUDA çekirdeği sunuyor. İki ekran kartı karşılaştırıldığında bu %4,1 oranında bir çekirdek artışına eşit demek.

En dikkat çeken yenilik ise VRAM kapasitesinde yapılan büyük sıçrama oldu. RTX 5070 modeli, 12 GB GDDR7 bellekle gelmişti. RTX 5070 SUPER ise tam 18 GB GDDR7 belleğe sahip. Oyun oynarken yüksek çözünürlük ayarını tercih edenler için bu çok üstün bir gelişme. Ayrıca yüksek render süreleri gerektiren modelleme ve sinema uygulamaları kullananlar için de biçilmiş kaftan denilebilir. Kartın diğer dikkat çeken özellikleri şöyle:

6400 çekirdek

192-bit bellek veri yolu

672 GB/s bant genişliği

275W toplam kart gücü (TBP)

28 Gbps bellek hızı

RTX 5070 SUPER Fiyatı

NVIDIA'nın fiyat politikası, önceki SUPER modellerinde değişikliğe uğramadı. Bu nedenle RTX 5070 SUPER'in fiyatının 549 dolar civarında olması bekleniyor. Ülkemizde tüm vergilerle birlikte tahmini satış fiyatının ₺44.690,90 (satıcı payı hariç) olması bekleniyor. Önceki model RTX 5070 ile benzer özelliklere sahip kartların Türkiye satış fiyatı genelde 33-48 bin TL arasında değişiyor.