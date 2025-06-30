Apple'dan Ucuz MacBook Geliyor! İşlemcisine Çok Şaşıracaksınız

Uygun fiyatlı MacBook kullanmak isteyen kişiler için önemli bir gelişme yaşandı. Apple'ın mevcut MacBook'lardan daha düşük bir fiyata sahip dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Laptopta M serisi yerine farklı bir işlemci yer alacak.

Ucuz MacBook'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Analist Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan iddiaya göre 13 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni MacBook'ta A18 Pro işlemcisi yer alacak. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 16 Pro'da da aynı işlemcisi tercih edilmişti.

A18 Pro Geekbench testinde tek çekirdek testinde 3 bin 409 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 492 puan almıştı. Yeni MacBook'un 13 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne sürüldü. Dizüstü bilgisayarın gümüş, mavi, pembe ve sarı olmak üzere dört adet renk seçeneği sunması bekleniyor.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde veya 2026 yılının ilk çeyreğinde uygun fiyatlı MacBook'un seri üretimine başlanacak. Bilgisayarın ne kadar fiyata satılacağı ise henüz bilinmiyor. Şu anda M4 işlemcili 13 inç MacBook Air'in 49 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.

2025 yılının mart ayında tanıtılan iPad'de M serisi işlemci yerine 4nm üretim süreciyle geliştirilen A16 Bionic tercih edilmişti. Bu işlemci, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te de kullanılmıştı.