Nvidia RTX 5070 "Sahte Kareler" Yüzünden Alay Konusu Oldu

CES 2025 etkinliğinde RTX 5000 serisini duyuran Nvidia'nın yaptığı performans iddiaları dikkat çekici bir tartışma yarattı. Özellikle 549 dolarlık RTX 5070 için yapılan, "RTX 4090’a eşit performans" söylemi, kullanıcıların dikkatini çekti.

Nvidia'nın verdiği performans grafikleri, yeni DLSS 4 teknolojisini ve Multi-Frame Generation (MFG) özelliğiyle sağlanan 4 kat kare üretimini içeriyordu. Ancak, oyuncular gerçek performansın ne olduğunu görmek istediklerinden, bu tarz "yapay" kareler olmadan yapılan test sonuçlarını görmek istediler.

"Sahte Kareler" Tepkiye Yol Açtı

Oyun topluluğu, Nvidia'nın bu durumu pazarlama stratejisi olarak kullanmasını eleştirdi. AI destekli kareler, oyuncular tarafından genellikle esprili bir şekilde "sahte kareler" olarak adlandırılıyor. Bu durum, RTX 5070'in 4090'a rakip olduğu iddiasının mizah konusu olmasına neden oldu.

Nvidia'nın düzenlediği Editor's Day etkinliğinde, DLSS teknolojisi olmadan elde edilen performans verileri paylaşıldı. İşte açıklanan rakamlar:

RTX 5090 vs RTX 4090 (Ray Tracing / DLSS'siz): +%15

RTX 5080 vs RTX 4080 (Ray Tracing / DLSS'siz): +%15

RTX 5070 Ti vs RTX 4070 Ti (Ray Tracing / DLSS'siz): +%20

RTX 5070 vs RTX 4070 (Ray Tracing / DLSS'siz): +%20

Yani bu veriler, RTX 5070'in RTX 4090'a rakip olma iddiasını tamamen çürütmüş oluyor. TechPowerUp'ın Cyberpunk 2077 Phantom Liberty testine göre RTX 4090, RTX 4070'e göre %120'ye varan bir performans üstünlüğüne sahip.Hem 1080p hem de 1440p çözünürlükte bu fark korunuyor.

AMD'nin RX 9070 serisi bu farkı kapatmak üzere yola çıkıyor. Nvidia'nın DLSS'siz performans verilerine bakınca bu kulvarda başarılı olma ihtimali yüksek.