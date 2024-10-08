NVIDIA RTX 5080 ve RTX 5090'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle adeta hisseleri uçuşa geçen NVIDIA, adeta altın çağını yaşıyor. Ancak her ne kadar son bir yıldaki yüzde 200'ü aşan büyümenin nedeni yapay zeka olsa da şirket oyunculara olan bağlılığından vazgeçmiş değil. Hatta bu doğrultuda yeni ekran kartı modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. GeForce RTX 5080 ve RTX 5090 ile başlayacak NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartları çok yakında geliyor!

NVIDIA RTX 5080 ve RTX 5090 Ne Zaman Çıkacak?

Bir süredir merakla beklene NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartları sonunda geliyor. Şirket kısa bir süre önce paylaştığı basın duyurusunda CEO Jensen Huang'ın 6 Ocak tarihindeki CES 2025'te konuşma yapacağını açıkladı. Pek çok güvenilir kaynak ise bunu yeni nesil NVIDIA GeForce RTX 5080 ve RTX 5090'ın duyurulacağı erkinlik olarak gösterdi.

Aslında iddiaların bir diğer kaynağı ise yakın geçmiş. Jensen Huang en son 2019'da CES'te sahne almış ve GeForce RTX 2060 ekran kartı modelini tanıtmıştı. Daha sonra ise şirketin bir diğer önemli ismi Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fisher 2021'de RTX 3060'ı 2022'de RTX 4070 Ti'ı ve birkaç modeli daha CES'te tanıttı.

Huang'ın konuşmayı yapacak olması ise bir süredir artan RTX 5080 ve RTX 5090 iddialarını güçlendirdi. Yeni nesil kartlarda yapay zekanın önemli bir rol oynaması bekleniyor. DLSS gibi teknolojilerin çok daha iyi ve verimli çalışacağı RTX 50 serisi muhtemelen bir önceki neslin üzerine ciddi bir performans iyileştirmesi sunacak.

Ancak ülkemizdkei kullanıcıların asıl merak ettiği RTX 50 serisi ekran kartları RTX 5080 ve RTX 5090 değil. Her ne kadar söz konucu cihazlar birer teknoloji harikası olsalar da 1000 dolar üzerindeki fiyat etiketleriyle ülkemizdeki son kullanıcıya hitap edemeyecekler. Bu noktada ise RTX 5070, 5060 ve hatta 5050 gibi ara modeller önem kazanacak.

Ne yazık ki sızıntılar şimdilik bu modellerle ilgili bir şeye işaret etmiyor. Ancak NVIDIA, GeForce RTX 5080 ve RTX 5090'ı CES 2025'te tanıtırken diğer modelleri de duyurabilir. Ya da duyuru o dönemde gelmese bile yeni serinin ardından alt modellerin de tanıtılması çok sürmeyecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce NVIDIA GeForce RTX 5080 ve RTX 5090 modelleri beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.