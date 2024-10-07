Bu Sefer de Oyun Sektörüne Göz Diktiler: Suudi Arabistan, Nintendo Hisselerinin Çoğunu Ele Geçirebilir!

Son yıllarda Nintendo'ya yatırım yaparak kayda değer hisselere sahip olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu cephesinde yeni gelişmeler var. İddialara göre hükümet destekli fon, şirket bünyesindeki hisse payını daha çok artırmak için harekete geçti. Detaylar haberde.

Suudi Arabistan Nintendo Üzerinden Konsol Sektöründe Söz Sahibi Olacak!

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), dünya çapında tanınan Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo için kolları sıvadı. Halihazırda Nintendo’nun yüzde 8,5’lik hissesine sahip olan PIF’in, global oyun endüstrisinde daha çok söz sahibi olmayı hedeflediği öne sürülüyor.

Aktarılanlara göre PIF’in Nintendo’daki mevcut yaklaşık 5,8 milyar dolar değerindeki yatırımı şu anda 11,45 milyon hisseye tekabül ediyor. Bilmeyenler için fon, 2022 yılında Nintendo’nun 10’a 1 hisse bölünmesi sırasında ilk olarak yüzde 5’lik bir pay satın almıştı. O zamandan bu yana yatırımlarını kademeli olarak artıran PIF'in, şimdi ise firma bünyesindeki hisse payını daha çok artıracağı iddia ediliyor.

Suudi Prens Faysal bin Bandar bin Sultan El Suud, Tokyo Oyun Fuarı’nda konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Her zaman fırsatlar vardır” diyerek, Nintendo gibi oyun şirketlerine daha çok yatırım yapılacağını işaret etti. Analistler fonun, ilerleyen süreçte Japon oyun devi başta olmak üzere pek çok marka üzerinden oyun sektöründe söz sahibi olacağını belirtiyor.

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