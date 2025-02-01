Nvidia'nın Kalite Kokan Özelliğini Hiç Kimse Konuşmuyor

Teknoloji devlerinden Nvidia, RTX Mega Geometry teknolojisiyle kulvara yeni bir soluk getirmesine rağmen kimse bu yeni teknoloji hakkında konuşmuyor. Muhtemelen detaylarını bilmiyorlar.

Bu yeni teknoloji, özellikle ışın izleme (ray tracing) performansını artırırken, VRAM kullanımını da azaltıyor. Peki oyuncular için böyle bir teknolojinin ne faydası var? Gelin birlikte inceleyelim.

Hem FPS Artırıyor, Hem Tasarruf Ediyor

Alan Wake 2, Nvidia'nın RTX Mega Geometry teknolojisini kullanan ilk oyunlardan biri oldu. Oyunun 1.2.8 güncellemesi, bu teknoloji sayesinde %13'e varan VRAM tasarrufu ve fps artışı sağlıyor. Compusemble tarafından yayınlanan bir karşılaştırma videosunda, RTX 4090 kullanılarak yapılan testlerde bu iyileştirmeleri net bir şekilde görebiliyoruz.

Özellikle DLAA ve DLSS modlarında yapılan testlerde hem CPU kullanımı düşüyor hem de kare hızları artıyor. Üstelik sadece yeni RTX 50 serisi kartlar için değil, tüm RTX GPU'lar için geçerli bir avantaj olduğunun altını çizmek lazım.

Yani elinizdeki eski bir RTX kartınız varsa bile bu teknolojiden faydalanabilirsiniz.

RTX Mega Geometry, özellikle şu avantajları sunuyor:

Alan Wake 2 örneğinde olduğu gibi, VRAM kullanımında ciddi bir tasarruf sağlıyor.

CPU yükünü azaltarak, daha yüksek kare hızı sunuyor.

sunuyor. Işın izleme kalitesini artırarak, oyun dünyalarını daha gerçekçi yapıyor.

CPU Yükünü Azaltarak Optimizasyon Sağlıyor

RTX Mega Geometry, yapay zeka kullanarak ışın izleme performansını optimize ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

Oyunlarda, kamera yakınındaki nesneler yüksek detaylı modellerle gösterilirken, uzaktaki nesneler daha az detaylı modellerle gösteriliyor. Bu süreç, özellikle Nanite gibi teknolojilerle birlikte binlerce üçgenin işlenmesini gerektiriyor.

RTX Mega Geometry ayrıca üçgen kümelerini toplu halde güncelleyerek, hangi üçgenlerin ne zaman güncelleneceğini yapay zeka ile belirliyor. Bu da CPU'dan yük alırken kare hızlarının da gerçek zamanlı olarak artması demek.

Siz de bu teknolojiyi deneyimlemek isterseniz Alan Wake 2 oyununu güncellemeniz yeterli. Güncellemeyle beraber özellik otomatik olarak aktif hale gelecek.