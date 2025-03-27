Nvidia İşini Ne Kadar Ciddiye Aldığını Göstermek İçin Para Saçacak

Nvidia, yapay zeka altyapısını daha fazla kontrol etmek ve bulut tabanlı hizmetlerini genişletmek için kritik bir adım atıyor. Bu doğrultuda henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da söylentiler, dev çip üreticisinin yüz milyonlarca dolar değerinde bir anlaşmayla Lepton AI adlı bir girişimi satın alacağını gösteriyor.

Lepton AI, yalnızca iki yıl önce kurulmuş genç bir girişim. Şirket, Mayıs 2023'te CRV ve Fusion Fund'dan 11 milyon dolarlık bir tohum yatırımı almıştı. Buna rağmen diğer rakipleri de güçlü kalmayı sürdürdü. Together AI adlı girişim, Lepton AI'dan bir yıl daha yaşlıydı ama buna rağmen 500 milyon doların üstünde yatırımı kaptı. Nvidia'nın dokunuşuyla Lepton'un yarışta fark atması muhtemel.

Nvidia Neden Sunucu Kiralama Sektörüne Giriyor?

Nvidia'nın sunucu kiralama sektörüne girmesi her şeyden, hatta kendisinden bile önce, yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak isteyen şirketler için büyük bir değişim olarak nitelendiriliyor. Şirketin amacı kendi çiplerini kullanan sunucuları doğrudan kiralayarak hem donanım satışlarından hem de bulut hizmetlerinden kazanç elde etme fırsatını yakalamak.

Üstelik satın alma maceraları bununla da sınırlı kalmıyor. Nvidia geçen hafta veri girişimi Gretel'i de satın alarak adından söz ettirmişti. Şimdi Lepton AI ile anlaşmaya varabilirse şirket artık yalnızca donanım üreticisi olarak anılmayacak. Artık kendi altyapısını kendisi sağlayan büyük bir bulut hizmeti sağlayıcısına dönüşecek. Bu da Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud gibi devlerle daha doğrudan rekabete girmesi anlamına geliyor.

Anlaşmalar için resmi açıklamanın bu hafta içinde gelmesi bekleniyor.