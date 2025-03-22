Nvidia GTC 2025'de Büyük Gövde Gösterisi: ABD'ye Cevap Gecikmedi

Nvidia rekor katılımla 25.000 kişiyi ağırladığı GTC (GPU Technology Conference) etkinliğinde, alenen gövde gösterisi yaptı ve zorluklara rağmen vizyonundan şaşmayacağını duyurdu.

Yeni teknolojiler, görüşler ve tehditlere cevaplar derken etkinlik tam bir teknoloji şöleniydi. Seminerler ve sunumlar o kadar kalabalıktı ki birçok kişi ayakta durmak veya yere oturmak zorunda kaldı. Görevlilerin sürekli insanları sıraya sokmaya çalışması ise işin ayrı bir kaosu oldu. Şu an yapay zeka dünyasının zirvesinde oturan Nvidia, rekor kârlara, devasa kâr marjlarına ve henüz ciddi bir rakibe sahip olmamanın rahatlığına sahip. Ancak önündeki aylar, ABD tarifeleri, Çinli DeepSeek ve büyük teknoloji şirketlerinin kendi çiplerini üretme girişimleri gibi yeni tehditlerle dolu.

Söz Konusu Yapay Zeka Çipleri Olunca Rakibi Yok

Nvidia CEO'su Jensen Huang, sahneye her zamanki gibi özgüvenle çıktı. Yeni nesil çipleri, kişisel süper bilgisayarları ve sevimli robotlarıyla tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı. Ama bu Nvidia'nın son dönemde düşüş yaşayan hisselerini toparlamaya yönelik agresif bir pazarlama kampanyasıydı.

Çin'in geliştirdiği R1 DeepSeek modeli, yapay zeka yatırımcılarını epey korkutmuştu. Ancak Huang'ın keyfi yerindeydi; etkinlik süresince özgüveni tavanda kaldı ve sürekli olarak Nvidia çiplerine olan talebin azalmayacağını vurguladı—evet, DeepSeek tehtidine rağmen. Bu doğrultuda şirketin yeni Vera Rubin GPU serisini tanıtan Huang, bu çiplerin yapay zeka modellerini çalıştırma performansını mevcut en iyi Nvidia çipi olan Blackwell'e kıyasla iki kat artıracağını belirtti. Ancak tehditler burada bitmiyor. Şu anda Nvidia'dan çip alan pek çok büyük şirket, bağımlılığını azaltmak için kendi çiplerini geliştirmeye çalışıyor.

Yeni Kuantum Merkezi Kurulacak

Jensen Huang, GTC'de düzenlenen ilk Kuantum Günü etkinliğinde, Ocak 2025'te kuantum teknolojilerinin önümüzdeki 15-30 yıl içinde pek faydalı olmayacağını söyleyerek piyasada kısa süreli bir paniğe neden olduğu için özür dilemişti. Bu yıl ise tamamen farklı bir duruş sergiledi ve Boston'da NVAQC (Nvidia Quantum Computing Center) adında bir kuantum araştırma merkezi açacaklarını duyurdu.

Şirket burada Nvidia çipleri kullanarak kuantum sistemlerini simüle edecek ve kuantum hata düzeltme modellerini geliştirecek.

Huang ayrıca DGX Spark ve DGX Station sistemlerini de tanıttı. Bunlar uç cihazlarda yapay zeka modellerini prototiplemek, ince ayar yapmak ve çalıştırmak için tasarlandı. Hatta sunumunda şöyle dedi:

Bu yapay zeka çağının bilgisayarı. Gelecekte bilgisayarlar böyle görünecek ve böyle çalışacak.

ABD Tarifelerine Yanıt

Nvidia, GTC'de ABD'nin uygulayabileceği olası tarifelere dair endişeleri de gidermeye çalıştı. Şirketin çiplerinin büyük çoğunluğu Tayvan'da üretildiği için şimdilik tarifelerden doğrudan etkilenmiyor. Ancak Huang, uzun vadeli ekonomik etkiler konusunda kesin bir güvence vermekten kaçındı.

Eski başkan Donald Trump başa geçtiğinden beri ABD yönetimi "Önce Amerika" politikasını her yerde uyguluyor. Nvidia da bu politikaya uymak için yatırımlarını güçlendirecek. Şirket, ABD'de üretimi artırmak üzere yüz milyarlarca dolar yatırım yapacak.