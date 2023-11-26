NVIDIA, Bir Otomobil Üreticisinin Ticari Sırlarını Çalmakla Suçlanıyor!

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi NVIDIA, oyuncular için grafik işlemciler, mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için yongada sistemler üretir. Şirketin daha önce beraber çalıştığı bir otomobil üreticisi ona dava açtı.

NVIDIA ve Valeo Karşı Karşıya Geldi!

Fransız küresel otomotiv tedarikçisi olan Valeo, NVIDIA ile karşı karşıya geldi. Şirket, NVIDIA'yı ticari sırlarını çalmakla suçlayarak hakkında dava açtı. İki büyük şirket, 2021 yılında otomatik park ve sürüş sistemi teknolojileri geliştirmek için bir araya gelmişti.

İkili arasındaki dava aslında eski bir Valeo çalışanı sebebiyle ortaya çıktı. Mohammad Moniruzzaman adındaki Valeo çalışanı NVIDIA'ya transfer oldu ve bir görüşme esnasında eski şirketine ait gizli bilgilerin olduğu klasörleri yanlışlıkla ekran paylaşımı yaparak gösterdi.

Daha sonra Alman polisi tarafından yakalanan eski çalışanın elindeki dokümanlara polis tarafından el konuldu. 6 GB boyutunda veriyi çaldığı ve NVIDIA'ya götürdüğü söylenen çalışana 14.400 euro para cezası verildi.

Bu olayın ardından Valeo, NVIDIA'ya dava açarak ticari sırlarını çalmakla suçladı. NVIDIA ise Valeo’nun teknolojileriyle ilgilenmediğini ve müşterisinin menfaatlerini korumak için adımlar attığını söyledi.

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