Nvidia Twitter Hesabı Hacklendi!

Nvidia, Twitter hesabı ile gündeme geldi. Piyasaya sürdüğü ekran kartlarıyla tüm dünyada büyük bir popülerlik elde eden teknoloji devinin Tayvan Twitter hesabının hacklendiği gün yüzüne çıktı. Yaşanan hack olayına dair merak edilen detaylar haberimizde.

Nvidia Twitter Hesabı Üzerinden Dogecoin Paylaşıldı

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran Nvidia'nın Tayvan Twitter hesabı üzerinden üzerinden oldukça ilginç bir paylaşım yapıldı. VideoCarz'daki habere göre teknoloji devinin Tayvan sosyal medya hesabı üzerinden Dogecoin resminin yer aldığı bir gönderi yayımlandı.

Nvidia Tayvan hesabından paylaşılan resimde Dogecoin'in yanı sıra Elon Musk ve Twitter görselleri de bulunuyordu. Gönderinin açıklama kısmında bir bağlantıya da yer verildi. Bu, hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği anlamına geliyor.

Teknoloji devi Nvidia, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı fakat Nvidia Tayvan Twitter hesabı askıya alındı. Söz konusu sosyal hesabının 2019 yılından beri pek aktif olmadığı belirtiliyor.

Düzenli olarak çevrim içi hesaplarınızın şifresini değiştirmeniz ve platform destekliyorsa iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hâle getirmeniz hesap güvenliği açısında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu işlev, özellikle şirketlerin hesapları için oldukça önemlidir. Şifrenizi çalmayı amaçlayan kötü amaçlı bağlantılar oluşturulabilir ve bu da hesabınızı riske atar.

Öte yandan Twitter Blue nedeniyle sahte hesapların sayısında artış meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı mavi tik satın almıştı ve insülinin artık ücretsiz olacağını içeren bir tweet atmıştı. Bu, insülin üreticisi Eli Lilly'nin piyasa değerinin aynı gün içerisinde milyarlarca dolar zarara uğramasına neden olmuştu. Söz konusu nedenle hesaplarda mavi tik yer alsa bile dikkatli olmanızda fayda var.