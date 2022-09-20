Güvenlik İçin Bilgisayar Kullanırken Gözlük Takmayın! İşte Nedeni

Dijital çağın getirileri günlük yaşamımızı tamamen durumda. Bu dönemde siber güvenlik en önemli olgulardan biri haline geldi. Bırakın bireyleri, kendini korumak için büyük şirketlerden güvenlik yardımı alan devasa firmalar bile hack saldırılarıyla baş başa kalabiliyor. Peki alışılagelmiş bilgi sızdırma yöntemlerinin dışında bilgisayar kullanırken taktığınız gözlük sebebyile güvenliğinizin tehlike altına girebileceğinizi duymuş muydunuz?

Michigan ve Zhejiang Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, gözlüklerdeki yansımaların önemli bilgileri diğer insanlara sızdırabileceğini tespit etti. Uzmanlara göre bilgisayar kullanırken gözlük kullanmamak gerekiyor.

Online Toplantılarda Gözlük Kullanımına Dikkat

Özellikle kafede veya çalışma ortamında gözlük camından yansımalar dışarıdaki insanlar tarafından tespit edilebilse de asıl tehlike online toplantılarda yatıyor. Eğer bilgisayar kullanıyorken gözlük kullanıyorsanız kişisel bilgileriniz online toplantılar sırasında kötü niyetli kişilerce çalınabilir.

Gözlük camından gelen yansımaları 720p çözünürlüğe sahip bir web kamerasından alınan görüntülerle inceleyen araştırmacılar, bilgisayar ekranının %75'ini yeniden oluşturabildi. Şimdilik web kameralarının çözünürlüklerinin düşük olması sebebiyle 10 milimetre yükseklikteki yansımalar için yalnızca 28 punto büyüklüğünde yazılar okunabilir durumda. Fakat araştırmacılar web kameralarının gelişmesiyle birlikte daha küçük puntoya sahip yazıların da okunabileceğine dikkat çekiyor. 4K çözünürlüğe sahip kameralarla yapılan testlerde başlıkların neredeyse tamamı, dosya ve web site yazılarının büyük bir bölümü yeniden canlandırma sonrasında okunabildi.