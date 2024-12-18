Nvidia Uygulamasının Oyun Performansını Artıracağı Yerde Düşürdüğü Ortaya Çıktı

Nvidia’nın Kasım ayında piyasaya sürdüğü yeni Nvidia Uygulaması, başlangıçta GeForce Experience'a kıyasla harika bir yükseltme gibi görünüyordu. Sonunda sürücü güncellemeleri ve oyun optimizasyonları için oturum açma gereksinimi ortadan kalkmıştı. Ancak, bu yeni yazılımın oyun performansında %15’e varan düşüşlere neden olduğu kullanıcılar tarafından bildirildi ve Tom’s Hardware tarafından yapılan testler bu sorunun gerçek olduğunu ortaya koydu.

%15'e Kadar Performans Kaybı

Pazartesi günü yayınlanan benchmark’lar, oyunlara bağlı olarak performans kayıplarının değiştiğini gösteriyor.

Örneğin, Assassin’s Creed Mirage’da RTX 4060 ile 1080p Ultra ayarlarda %12, 1440p Ultra ayarlarda ise %6 düşüş kaydedildi.

Black Myth: Wukong’da bir kullanıcı, RTX 4080 Super ve AMD Ryzen 7 9800X3D ile %15 performans kaybı yaşadığını bildirdi. Tom’s Hardware yazırı Jarred Walton, bu hatadan özellikle ütopya seviyesindeki GPU’ların daha çok etkilenebileceğini öne sürüyor.

Nvidia'nın çözüm önerileri ise daha çok kullanıcı taraflıydı. Game Filters ve Photo Mode'un etkin olmasının, aktif bir oyun için kullanılmasa bile performansı etkileyebileceğini belirten şirket, bu iki özelliği devre dışı bırakmanın bir çözüm olarak sundu. Tom’s Hardware bu önerinin etkili olduğunu doğruluyor.

Alternatif olarak, etkilenen kullanıcılar Nvidia Uygulamasını kaldırabilir ve sürücüleri manuel olarak yükleyebilir.

Baldur's Gate 3, Stalker 2 Gibi Oyunlarda Performans Düşüşü

Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Black Myth: Wukong, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Stalker 2 gibi oyunlarda 1080p Medium, Ultra ve 1440p Ultra ayarlarında testler yapıldı. Bu oyunlarda ortalama performans kayıbı da detaylı olarak incelendi.

Halen GeForce Experience kullanıyorsanız muhtemelen bu sorundan etkilenmeyeceksiniz, ancak eski sürücülerde kalıyorsunuz. Şu anki en güncel sürücüler (566.36) sadece Nvidia Uygulaması veya manuel yükleme yoluyla edinilebiliyor.

Oyun performansınızı etkilememek için Nvidia’nın sunduğu çözüm yollarını deneyebilir veya manuel sürücü yükleme yöntemini tercih edebilirsiniz.